Švédski hádzanári pripravili Rusom prvú prehru, Čierna Hora prekvapila

I. skupina (Budapešť):



Čierna Hora - Chorvátsko 32:26 (15:9)



Najviac gólov: B. Vujovič a M. Vujovič po 7 - Čupič 7, Cindrič 5





1. Dánsko 1 1 0 0 30:21 2



2. Francúzsko 1 1 0 0 27:22 2



3. Island 1 1 0 0 29:28 2



4. Čierna Hora 2 1 0 1 53:56 2



5. Holandsko 1 0 0 1 28:29 0



6. Chorvátsko 2 0 0 2 48:59 0





II. skupina (Bratislava):



Rusko - Švédsko 23:29 (13:16)



Najviac gólov: Jermakov 5, Andrejev 4 - Wanne 9, Chrintz 5





1. Nemecko 1 1 0 0 30:23 2



2. Španielsko 1 1 0 0 32:28 2



3. Švédsko 2 1 0 1 57:55 2



4. Rusko 2 1 0 1 46:51 2



5. Nórsko 1 0 0 1 22:23 0



6. Poľsko 1 0 0 1 23:30 0



Bratislava 20. januára (TASR) - Hádzanári Ruska utrpeli prvú prehru na prebiehajúcich ME na Slovensku a v Maďarsku. Vo štvrtkovom úvodnom dueli II. skupiny hlavnej fázy prehrali v Bratislave so Švédskom 23:29, keď im pre pozitívny test na koronavírus chýbal ich najlepší strelec v doterajšom priebehu šampionátu Sergej Kosorotov.Rusi vyhrali bez straty bodu "slovenskú" základnú F-skupinu v Košiciach, proti Švédom však v bratislavskej aréne ani raz nevyhrávali. Severanom chýbal pre covid skúsený krídelník Niclas Ekberg, no jeho krajania si v prvom polčase udržiavali tesný náskok, ktorý krátko pred prestávkou narástol na štyri góly. Švédi ho po zmene strán ešte navýšili, pretože produktivitou vyčnievali krídelníci Hampus Wanne (9 gólov) i Valter Chrintz (5) a v bránke bol oporou Andreas Palicka. "Tri korunky" tak získali prvé dva body do hodnotenia štvrťfinálovej skupiny a zostali reálne v hre o semifinále. Tam sa prebojujú prvé dva tímy z oboch skupín.Čierna Hora v budapeštianskej I. skupine prekvapujúco zdolala Chorvátsko 32:26. V zostave Chorvátov absentovali Željko Musa, Nikola Grahovac, David Mandič i brankár Mate Sunjič a v stretnutí viedol ich tím iba raz, hneď na začiatku 1:0. Čiernu Horu ťahali v ofenzíve Branko Vujovič a Miloš Vujovič, obaja zaznamenali po sedem presných zásahov. Chorváti sú v skupine bez bodu, Čierna Hora si pripísala prvé dva.