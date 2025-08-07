Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky zdolali Dánky 30:29 a postúpili do semifinále

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Pre zverenky trénera Pavla Streichera bol už postup medzi najlepšiu osmičku veľký úspech, kadetkám zo Slovenska sa to podarilo len tretíkrát v histórii.

Podgorica 7. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky postúpili do semifinále ME hráčok do 17 rokov v čiernohorskej Podgorici. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase zdolali rovesníčky z Dánska 30:29 a odplatili im tesnú prehru z G-skupiny hlavnej časti (21:22).

Pre zverenky trénera Pavla Streichera bol už postup medzi najlepšiu osmičku veľký úspech, kadetkám zo Slovenska sa to podarilo len tretíkrát v histórii. Vďaka účasti vo štvrťfinále si zároveň zaistili miestenku na budúcoročné MS hráčok do 18 rokov.



ME do 17 rokov - štvrťfinále:

Dánsko - SLOVENSKO 29:30 (15:15)
.

