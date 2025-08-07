< sekcia Šport
Slovenky zdolali Dánky 30:29 a postúpili do semifinále
Pre zverenky trénera Pavla Streichera bol už postup medzi najlepšiu osmičku veľký úspech, kadetkám zo Slovenska sa to podarilo len tretíkrát v histórii.
Autor TASR
Podgorica 7. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky postúpili do semifinále ME hráčok do 17 rokov v čiernohorskej Podgorici. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase zdolali rovesníčky z Dánska 30:29 a odplatili im tesnú prehru z G-skupiny hlavnej časti (21:22).
Pre zverenky trénera Pavla Streichera bol už postup medzi najlepšiu osmičku veľký úspech, kadetkám zo Slovenska sa to podarilo len tretíkrát v histórii. Vďaka účasti vo štvrťfinále si zároveň zaistili miestenku na budúcoročné MS hráčok do 18 rokov.
ME do 17 rokov - štvrťfinále:
Dánsko - SLOVENSKO 29:30 (15:15)
