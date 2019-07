Hádzaná-ME19: Slovenky prehrali v dueli o 13.-16. miesto so Švédskom

ME hádzanárok do 19 rokov



o 13. - 16. miesto:



Slovensko - Švédsko 21:32 (9:20)

Najviac gólov: Pustá 5/2, Tomašechová a Kóšová po 3

Györ 19. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky do 19 rokov prehrali v piatkovom dueli o 13.-16. miesto na ME tejto vekovej kategórie v Györi so Švédskom 21:32. V sobotu sa tak predstavia v súboji o konečnú 15. priečku na šampionáte.