Majstrovstvá Európy v hádzanej budú s divákmi aj na Slovensku

Bratislava 8. januára (TASR) - Majstrovstvá Európy v hádzanej mužov sa budú konať pred diváckou kulisou aj v slovenských dejiskách. Haly budú môcť byť naplnené na 25 percent. Šampionát je na programe od 13. do 30. januára v Bratislave, Košiciach a maďarských mestách Budapešť, Debrecín a Szeged.



Diváci na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave i v Steel aréne v Košiciach budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a spĺňať podmienku zaočkovania minimálne dvoma dávkami, prípadne byť do 180 dní po prekonaní ochorenia Covid-19. "Chceme sa poďakovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu zdravotníctva SR, splnomocnencovi vlády pre šport ako i celej vláde za to, že nám vyšla v ústrety a povolila nám v hľadiskách aspoň 25-percentnú účasť divákov. Dva mesiace, odkedy sa zrušil COVID automat, trvali rokovania ohľadom tejto záležitosti. Nebolo to jednoduché. Spoločne sme si stanovili v závislosti na vývoji pandémie hraničný termín 9. január, keď sme potrebovali vedieť, či budú ME aj s divákmi na tribúnach a ak áno, tak za akých podmienok. V Maďarsku pri väčšej zaočkovanosti môžu mať zaplnené haly na sto percent a my sme dúfali, že nám štátne orgány nejaký počet divákov povolia. Sme vďační a tešíme sa, že fanúšikovia budú na tribúnach aspoň v takomto množstve," uviedol v tlačovej správe prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.



Informáciu o účasti divákov na podujatí potvrdil aj štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Ivan Husár. "Vláda SR umožní vstup divákom na najvýznamnejšie športové podujatie na Slovensku v roku 2022. ME sa pripravovali dva roky, organizátorov stáli ohromné množstvo energie, peňazí a medzinárodných záväzkov. Ďakujeme, že rozum zvíťazil a výnimku sa podarilo po mimoriadnom zasadnutí vlády presadiť. Verme, že postupne sa šport bude otvárať celý. Som rád ako športovec, aj ako zaočkovaný. Pre obe skupiny je to dobrá správa," zverejnil Husár na oficiálnom facebookovom profile.