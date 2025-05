Dáni budú v skupine proti Portugalsku, Rumunsku a Severnému Macedónsku

zloženie skupín ME 2026:



A-skupina (Herning): Nemecko, Španielsko, Rakúsko, Srbsko



B-skupina (Herning): Dánsko, Portugalsko, Severné Macedónsko, Rumunsko



C-skupina (Oslo): Francúzsko, Nórsko, Česko, Ukrajina



D-skupina (Oslo): Slovinsko, Faerské ostrovy, Čierna Hora, Švajčiarsko



E-skupina (Malmö): Švédsko, Chorvátsko, Holandsko, Gruzínsko



F-skupina (Kristianstad): Maďarsko, Island, Poľsko, Taliansko

Herning 15. mája (TASR) - Dánski hádzanári sa na budúcoročných ME predstavia v základnej E-skupine. Úradujúci majstri sveta si na domácej pôde v Herningu zmerajú sily s Portugalskom, Rumunskom a Severným Macedónskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.Vicemajstri sveta z Chorvátska odohrajú svoje duely v E-skupine proti Švédom, Holanďanom a Gruzíncom. Obhajcovia titulu Francúzi narazia v C-skupine na trojicu Nórsko, Česko a Ukrajina. Slováci nepostúpili na šampionát, v kvalifikačnej skupine obsadili v konkurencii Maďarska, Čiernej Hory a Fínska posledné miesto bez zisku bodu.Záverečný turnaj ME sa uskutoční od 15. januára do 1. februára 2026, hostiť ho budú štyri severské mestá Herning (Dánsko), Oslo (Nórsko), Malmö a Kristianstad (obe Švédsko).