Hádzanárky tímu Házená Kynžvart zvíťazili nad DHC Slavia Praha 38:26
Autor TASR
Praha 20. januára (TASR) - Hádzanárky tímu Házená Kynžvart zvíťazili v utorkovej predohrávke 14. kola MOL ligy nad DHC Slavia Praha 38:26.
predohrávka 14. kola MOL ligy:
Házená Kynžvart - DHC Slavia Praha 38:26 (14:13)
najviac gólov: Schneiderová 6, Kapusniaková 5, Hejkalová 4 - Pejšová a Schreibmeierová po 5, Švihnosová 4