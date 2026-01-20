Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzanárky tímu Házená Kynžvart zvíťazili nad DHC Slavia Praha 38:26

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Házená Kynžvart - DHC Slavia Praha 38:26 (14:13)

Autor TASR
Praha 20. januára (TASR) - Hádzanárky tímu Házená Kynžvart zvíťazili v utorkovej predohrávke 14. kola MOL ligy nad DHC Slavia Praha 38:26.



predohrávka 14. kola MOL ligy:

Házená Kynžvart - DHC Slavia Praha 38:26 (14:13)

najviac gólov: Schneiderová 6, Kapusniaková 5, Hejkalová 4 - Pejšová a Schreibmeierová po 5, Švihnosová 4
.

