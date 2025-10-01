< sekcia Šport
Šaľa aj Dunajská Streda uspeli aj vo 4. kole
Ďalší slovenský zástupca HK Slovan Duslo Šaľa si taktiež udržal stopercentnú bilanciu.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Hádzanárky DAC Dunajská Streda zostávajú po stredajšom dueli v MOL lige aj naďalej bez prehry. V domácom stretnutí proti tímu Házená Kynžvart zvíťazili 36:31, pre český tím to bola v 4. kole zároveň premiérová prehra v súťaži.
Ďalší slovenský zástupca HK Slovan Duslo Šaľa si taktiež udržal stopercentnú bilanciu. Na domácej palubovke zdolal hráčky DHC Sokol Poruba jednoznačne 33:23.
MOL liga - 4. kolo:
HC DAC Dunajská Streda - Házená Kynžvart 36:31 (17:15)
najviac gólov: Čočajová 7/4, Pastorková 6, Pénzesová 5 - Michalcová 6, Rampová 5, Schneiderová 4/3. Rozhodovali: Balogh a Klimko, 7m: 6/4 - 8/3, vylúčené: 3:5, 198 divákov.
HK Slovan Duslo Šaľa - Sokol Poruba 33:23 (16:13)
najviac gólov: Pócsíková a Ratvajská po 7, Bujnochová 4 - Farářová 9/3, Ferenyiová 4, Kašpárková 3. Rozhodovali: B. Sivák a R. Sivák, 7m: 3/2 - 5/4, vylúčené: 6:4.
