České hádzanárky zvíťazili nad Kongom

MS žien v španielsku:



III. skupina (Granollers):



Kongo - ČR 21:24 (11:11)







tabuľka:



1. Dánsko 4 4 0 0 127:74 8 - istý postup do štvrťfinále



2. Nemecko 4 4 0 0 122:91 8 - istý postup do štvrťfinále



3. Kórejská rep. 4 2 0 2 120:121 4



4. Maďarsko 4 2 0 2 105:106 4



5. ČR 5 1 0 4 114:145 2



6. Kongo 5 0 0 5 102:153 0







IV. skupina (Torrevieja):



Argentína – Japonsko 27:31 (14:15)







tabuľka:



1. Španielsko 4 4 0 0 115:81 8 - istý postup do štvrťfinále



2. Brazília 4 4 0 0 121:100 8 - istý postup do štvrťfinále



3. Japonsko 5 3 0 2 142:140 6



4. Chorvátsko 4 1 0 3 101:107 2



5. Argentína 5 1 0 4 112:141 2



6. Rakúsko 4 0 0 4 109:132 0





Madrid 12. decembra (TASR) – České hádzanárky si pripísali prvé víťazstvo v hlavnej fáze MS žien v Španielsku. V nedeľnom zápase III. skupiny zdolali Kongo 24:21.