Holanďanky zdolali vo finále Španielsko a získali premiérový titul

Kumamoto 15. decembra (TASR) - Hádzanárky Holandska vybojovali svoj premiérový titul majsteriek sveta. V nedeľňajšom finále šampionátu v Japonsku zdolali Španielsko tesne 30:29. Získali tak priamu miestenku na OH 2020 v Tokiu i na MS 2021 v Španielsku.



Holanďanky brali cenný kov na tretích MS za sebou. V roku 2015 boli strieborné a pred dvoma rokmi bronzové, skompletizovali tak svoju medailovú zbierku. Na vlaňajších ME skončili tretie. Zverenky francúzskeho kouča Emmanuela Mayonnada prehrali v Japonsku tri zápasy, ale kľúčové súboje zvládli.



Španielky nedosiahli na svoj prvý titul z MS, k bronzu z roku 2011 pridali druhý cenný kov. Zabezpečili si aj miestenku na marcovom kvalifikačnom turnaji o postup na OH 2020.



Finálový súboj v Kumamote začali lepšie Španielky, ktoré v 7. minúte viedli už 6:2 a kouč Holanďaniek musel reagovať oddychovým časom. Po štvrťhodine hry holandský tím zmazal manko 5:9 na 9:9 a pred prestávkou sa prvýkrát ujal vedenia - 13:12. V polčasovej prestávke viedli Holanďanky o tri góly 16:13 a po zmene strán odkočili aj na rozdiel piatich gólov - 21:16. Španielky v závere zlepšili obranu, korigovali skóre a necelé dve minúty pred koncom vyrovnali na 29:29. V závere mali možnosť dokonca rozhodnúť, ale tesne pred koncom nevyužili útok. Ainhoa Hernándezová navyše zabránila rýchlemu brejku Holanďaniek, videla červenú kartu a Lois Abbinghová v posledných sekundách z nariadenej sedmičky rozhodla. Najlepšou strelkyňou finále bola Holanďanka Estavana Polmanová s deviatimi gólmi.



Bronzové medaily získali Rusky, ktoré v súboji o 3. miesto vyhrali nad Nórskom 33:28. S deviatimi gólmi bola najlepšou strelkyňou duelu Anna Vjachirevová. Rusky pod vedením španielskeho kouča Ambrosa Martína prehrali na šampionáte z desiatich duelov iba raz - v semifinále s Holandskom. Olympijské šampiónky z roku 2016 a vicemajsterky Európy z vlaňajška berú z MS prvýkrát v histórii bronz, medailu vybojovali naposledy pri celkovom triumfe v roku 2009. Nórky zostali bez cenného kovu prvýkrát od roku 2013. Oba tímy si zabezpečili účasť v marcovej kvalifikácii o OH 2020 v Tokiu.







MS hádzanárok v Japonsku



finále:



Španielsko - Holandsko 29:30 (13:16)



Najviac gólov: Cabralová Barbosová 7, M. Lopezová 6, Fernandezová 5 - Polmanová 9, Abbinghová 7, Snelderová 5







o 3. miesto:



Nórsko - Rusko 28:33 (15:18)



Najviac gólov: Arntzenová a Oftedalová po 7, Auneová 4 - Vjachirevová 9, Managarovová a Makejevová po 4