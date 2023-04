Poslednou prekážkou Slovenských hádzanárok sú Chorvátky

II. fáza kvalifikácie hádzanárok o postup na MS 2023 - program:



prvý zápas - piatok 7. apríla o 19.00 h v Šali: SLOVENSKO - Chorvátsko. Rozhodujú: Pinar Ünlü Hatipoglová a Mehtap Simseková z Turecka



odveta - streda 12. apríla o 18.00 h v Slavonskom Brode: Chorvátsko - SLOVENSKO







Nominácia:



brankárky: Viktória Oguntoyová (Dunaújvárosi Kohász KA/Maď.), Alexandra Ivanicjová (MTS Žory/Poľ.), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)



krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)



spojky: Karin Bujnochová (MKS Zaglebie Lubin/Poľ.), Vladimíra Bajčiová (Jomi PDO Salerno ASD/Tal.), Adriána Holejová (OGC Nice Côte d’Azur Handball/Fr.), Veronika Habánková (Kisvárdai KC/Maď.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Alena Dvorščáková (MŠK Iuventa Michalovce), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Olívia Ščípová (HK Slovan Duslo Šaľa)



pivotky: Nikoleta Trúnková (Kisvárdai KC/Maď.), Viktória Györiová (Szombathelyi KKA/Maď.), Barbora Königová (HK Slovan Duslo Šaľa)

Bratislava 6. apríla (TASR) - Hádzanárky Slovenska pred dvoma rokmi po dlhom čase okúsili účasť na majstrovstvách sveta, ktorú by si tento rok rady zopakovali. Na ceste k tomu majú pred sebou posledné dva kroky v rámci II. fázy kvalifikácie o postup na svetový šampionát v Dánsku, Nórsku a Švédsku. V ústrety tomuto cieľu potrebujú vykročiť už v piatok 7. apríla, keď v Mestskej športovej hale v Šali od 19.00 h nastúpia proti Chorvátkam na prvý duel z dvojzápasu play off.uviedol hlavný tréner žien SR Jorge Dueňas, ktorý sa so svojimi zverenkami pripravuje na barážové stretnutia od pondelka v Šali.Aj jeho asistent Peter Pčola si uvedomuje, že Slovenky budú na zdolanie papierového favorita potrebovať predviesť kvalitný výkon.tvrdí Pčola.Chorvátky skončili na vlaňajších majstrovstvách Európy na 10. mieste, ale dva roky predtým získali na kontinentálnom šampionáte bronz. Trénerovi Nenadovi Šoštaričovi bude v play off o MS chýbať opora Čamila Mičijevičová.doplnil Dueňas.Na MS 2023 sa druhýkrát v histórii predstaví 32 tímov, z toho bude polovica z Európy. Okrem troch organizátorských krajín - Dánsko, Nórsko (obhajca titulu), Švédsko - majú istú účasť aj tri najlepšie umiestnené z ME 2022: Čierna Hora, Francúzsko a Holandsko. O zostávajúcich 10 miest sa bude bojovať v závere tohto a počas budúceho týždňa v dvojzápasoch v rámci II. fázy kvalifikácie.