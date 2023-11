Slováci sa stretnú s víťazom súboja medzi Luxemburskom a Izraelom

Žreb prvého kola druhej fázy kvalifikácie MS 2025:



SLOVENSKO - Luxembursko/Izrael



Estónsko - Ukrajina



Fínsko - Litva



Belgicko - Taliansko



/prvé zápasy 13./14. marca, odvety 16./17. marca 2024/





Viedeň 21. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v prvom kole druhej fázy kvalifikácie MS 2025 stretnú s víťazom súboja medzi Luxemburskom a Izraelom. Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni. Slováci odohrajú prvý zápas doma 13. alebo 14. marca budúceho roka, odveta na palubovke súpera bude 16./17. marca.Slováci figurovali pred žrebom v druhom z dvojice výkonnostných košov a medzi ich potenciálnych súperov patrili aj Belgicko, Litva a Ukrajina. Do druhej kvalifikačnej fázy sa zverenci trénera Fernanda Guricha dostali v dvojzápase s Kosovom, keď doma v Považskej Bystrici vyhrali 33:23 a odvetu na pôde súpera prehrali 25:28. V rovnakom termíne sa mali hrať aj súboje Luxemburska s Izraelom, no pre napätú situáciu v Izraeli ich kompetentní preložili na neskorší termín.Ak chcú slovenskí hádzanári postúpiť na svetový šampionát do Chorvátska, Dánska a Nórska (január 2025), musia zvládnuť aj záverečné druhé kolo II. fázy kvalifikácie, v ktorom sa v máji budúceho roka predstaví už aj 18 z 21 účastníkov ME 2024. Z vyžrebovaných barážových dvojíc vzíde potom jedenásť postupujúcich tímov na MS. Z európskych krajín má zatiaľ istú účasť na svetovom šampionáte v roku 2025 iba trojica organizátorov Chorvátsko, Dánsko, Nórsko, pribudnú k nim aj traja najlepší z ME 2024 v Nemecku.Slováci naposledy štartovali na MS v roku 2011 vo Švédsku, kde obsadili 17. miesto.