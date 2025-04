Slovenky sa pripravujú na baráž, Jablonská sa pripojí neskôr

Nominácia hádzanárok SR na zápasy baráže MS 2025 proti Švajčiarsku:



Brankárky: Simona Tomovčíková (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Fugaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Viktória Oguntoyová (DKKA Dunaújváros/Maď.), Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce)



Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Diana Michalková (UHC Stockerau/Rak.)



Spojky: Adriana Holejová (OGC Nice Cote d´Azur Handball/Fr.), Karin Bujnochová (Jomi Salerno/Tal.), Tatiana Šutranová (CS Magura Cisnadie/Rum.), Katarína Kostelná (DHK Baník Most), Anette Emma Hudáková (Moyra-Budaörs Handball/Maď.), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová (obe HK Slovan Duslo Šaľa)



Kkrídelníčky: Réka Bíziková (Komáromi KVSE/Maď.), Monika Pénzesová (HC DAC Dunajská Streda), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa), Natália Dmytrenková (SPR Sošnica Gliwice/Poľ.), Eszter Lengyelová (Moyra-Budaörs Handball/Maď.)



Šaľa 7. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sú už v plnej príprave na tohtotýždňové zápasy baráže o postup na MS 2025 proti Švajčiarsku. Trénerovi Janovi Beňadikovi sa na nedeľnom zraze v Galante hlásil takmer kompletný káder. Z 18-člennej nominácie chýbala iba brankárka Iryna Jablonská, ktorá sa k tímu pripojí neskôr. Prvý barážový duel sa hrá v stredu 9. apríla v St. Gallene (18.30 h), odveta je na programe v nedeľu 13. apríla v Šali (16.00 h).Slovenky sa budú musieť v baráži zaobísť bez opory Barbory Lanczovej. Spojka Mosonmagyaróváru sa stále nezotavila po zranení priehlavku a pre zdravotné problémy nefiguruje v kádri ani Erika Rajnohová. V nominácii sú iba dve pivotky, keďže k dispozícii nie je Viktória Györiová.vysvetlil kouč Beňadik.Švajčiarky obsadili na vlaňajších ME ako spoluorganizátor 12. miesto a v dvojzápase budú favoritom. "Helvétky" však doteraz na svetovom šampionáte neštartovali ani raz. Beňadik verí, že napriek absenciám jeho zverenky dosiahnu v prvom dueli na palubovke súpera sľubný výsledok:Brankárka Jablonská dostala zatiaľ voľno a mala by byť pripravená na nedeľnú odvetu v Šali.uviedol Beňadik pre Slovenský zväz hádzanej. Ďalšia brankárka Soňa Furgaláková je jednou z kvarteta hráčok, ktoré v nominácii zastupujú klubové farby HK Duslo Šaľa a pred prvým stretnutím v St. Gallene dúfa v dobrý výsledok:Slovenky sa presunú do dejiska zápasu v utorok dopoludnia a podvečer absolvujú oficiálny tréning.povedala spojka Tatiana Šutranová. Do reprezentácie sa po komplikovanom zranení kolena vracia Diana Mária Vargová, stredná spojka zo Šale:Svetový šampionát sa uskutoční na prelome novembra a decembra tohto roka v Nemecku a Holandsku. V baráži sa bude bojovať o zvyšných 11 voľných kontinentálnych miesteniek. Istú účasť na šampionáte už majú z Európy Nemecko i Holandsko ako organizátori, Francúzsko ako obhajca titulu a aj Dánsko, Maďarsko a Nórsko ako semifinalisti ME 2024.