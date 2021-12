Maďarská hádzanárka Schatzlová mala pozitívny test

Llíria 1. decembra (TASR) - Krídelníčka maďarskej reprezentácie hádzanárok Nadine Schatzlová mala v dejisku MS v Španielsku pozitívny test na koronavírus. Je tak ohrozený jej štart v úvodnom dueli tímu v E-skupine vo štvrtok proti Slovensku (20.30 h v Llírii).



Dvadsaťosemročná Schatzlová sa oddelila od zvyšku výpravy a čaká na výsledky PCR testu. Hráčka klubu Győri ETO má na konte spolu 84 reprezentačných štartov, predstavila sa aj na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu. V roku 2019 ju vyhlásili za najlepšiu hádzanárku Maďarska.



Neistý v súboji so Slovenskom je aj štart jej o dva roky mladšej klubovej spoluhráčky Viktórie Lukácsovej, ktorá bola označená ako blízky kontakt Schatzlovej a rovnako zamierila do izolácie. Ostatní členovia tímu mali negatívne testy a pokračujú v príprave na prvý zápas na MS, informovala agentúra MTI. K tímu by sa mala dodatočne pripojiť Csenge Fodorová, rovnako z Győru.