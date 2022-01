Slovenskí hádzanári spoznajú súpera v kvalifikácii

Budapešť 27. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári v sobotu počas záverečného víkendu európskeho šampionátu spoznajú v Budapešti súpera do nasledujúcej kvalifikácie o postup na MS 2023 v Poľsku a Švédsku. Zverenci trénera Petra Kukučka budú musieť zasiahnuť do hry už v marcovej prvej časti druhej fázy kvalifikácie, keďže na práve vrcholiacich domácich ME skončili medzi deviatkou najnižšie umiestnených tímov (na 18. mieste z 24 účastníkov).



Súper Slovákov v prvej časti druhej fázy vzíde z deviatky tímov Belgicko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Izrael, Taliansko, Rumunsko (postupujúci z I. fázy) a priamo nasadené Švajčiarsko podľa rebríčka reprezentácií. Duely prvej časti odohrajú systémom doma-vonku v termínoch 16./17. a 19./20. marca 2022. Žreb je na programe v sobotu o 13.30 h.



"Vnímam to ako skutočnosť, že musíme hrať už v prvej časti tejto kvalifikácie. Na ME sa nám nepodarilo dostať ďalej zo základnej skupiny, neboli sme dosť dobrí, aby sme sa jej vyhli. Nechcem dopredu hovoriť o súperoch, ktorých by som si želal, alebo na druhej strane nechcel. Nechám to na osud. My však nie sme extra favorit len pre to, že sme teraz hrali na šampionáte. Už v prvej časti to môže byť veľmi náročné," povedal pred žrebom slovenský kormidelník Kukučka pre portál slovakhandball.sk.



V Budapešti zároveň vyžrebujú aj druhú časť druhej fázy kvalifikácie, kde budú priamo nasadení Island alebo Nórsko (zdolaný zo súboja o 5. miesto na ME 2022), Nemecko, Chorvátsko, Rusko, Holandsko, Čierna Hora, Česko, Srbsko a Maďarsko. Proti nim nastúpi deväť postupujúcich z prvej časti druhej fázy. Zápasy sú rovnako systémom doma-vonku na programe 13./14. a 16./17. apríla. Slováci na postup na svetový šampionát budú musieť úspešne zvládnuť dva dvojzápasy.



Účasť na MS 2023 už majú okrem organizátorských krajín Poľska a Švédska istú aj obhajca prvenstva Dánsko a zvyšné tri najlepšie umiestnené tímy z ME 2022 (Francúzsko, Španielsko a jeden z dvojice Island – Nórsko).