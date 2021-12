Slovenské hádzanárky prehrali aj druhý zápas, Nemecku podľahli 22:36

tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 67:43 4*



2. Maďarsko 1 1 0 0 35:29 2



3. Česko 1 0 0 1 21:31 0



4. SLOVENSKO 2 0 0 2 51:71 0



* - istý postup zo skupiny



ďalší program E-skupiny:



sobota 4. decembra:



20.30 h Maďarsko – Česko



pondelok 6. decembra:



18.00 h Česko – Slovensko



20.30 h Nemecko – Maďarsko



Llíria 4. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na MS v Španielsku. V sobotnom dueli E-skupiny v Llírii podľahli Nemecku vysoko 22:36 a o miestenku do hlavnej fázy budú bojovať v pondelkovom súboji s Českom. Nemky majú po dvoch víťazstvách postup vo vrecku.Slovenky mali zlý vstup do zápasu, rýchlo prehrávali 1:5 a už v polčase mal favorit sľubný päťgólový náskok. V druhom polčase Nemky rozdiel v skóre ešte zvýraznili a po exhibičnom závere potvrdili post lídra tabuľky. Najlepšími strelkyňami slovenského tímu boli so štyrmi gólmi Réka Bíziková a Vladimíra Bajčiová.Zverenky trénera Pavla Streichera v prvom zápase na šampionáte prehrali s Maďarskom 29:35 a na konte zatiaľ nemajú ani bod. Prvé tri tímy zo skupiny postúpia do hlavnej fázy šampionátu, štvrtý ešte bude hrať o konečné umiestnenie v tzv. Prezidentskom pohári.Nemky otvorili skóre po 58 sekundách z brejku a hoci Lanczová vzápätí strelou z diaľky vyrovnala na 1:1, na takmer sedem minút to bol posledný zásah slovenského tímu. Ten sa cez agresívnu obranu favorita presadzoval veľmi ťažko, zakončoval z nepripravených pozícií a Nemky sa dostali do náskoku. Dva rýchle protiútoky za stavu 2:1 síce "zahodili", no v 6. minúte viedli už o štyri góly 5:1. Kouč Streicher reagoval oddychovým časom a súperky na chvíľu zastavil v rozlete - Ivanicjová zneškodnila sedmičku a Bajčiová s Lanczovou zariadili v 11. minúte zníženie na 5:6. Nasledovala však trojgólová šnúra nemeckej ekipy, ktorá viedla v 14. minúte 9:5. Po dvoch úspešných sedemmetrových hodoch Réky Bízikovej znížili Slovenky osem minút pred prestávkou na 10:12, ale záver úvodného dejstva nezvládli podľa predstáv a do šatní išli s mankom piatich gólov.Ani v druhom polčase sa obraz hry nezmenil, slovenský tím mal problémy presadiť sa do postavenej obrany súperiek a často inkasoval z brejkových situácií. Nemky vstúpili do druhého dejstva, rovnako ako do toho prvého, so skóre 5:1 a po dvoch presných zásahoch Stockschläderovej viedli v 36. minúte už 22:13. Štvrťhodinu pred koncom bol rozdiel v skóre prvýkrát dvojciferný (17:27), keď rýchly protiútok zakončila Grijseelsová. Nemky v závere na palubovke jednoznačne dominovali, svoj náskok ešte navýšili a suverénnym spôsobom si zabezpečili postup zo skupiny.."."."."Slovensko - Nemecko 22:36 (12:17)Ivanicjová, Oguntoyová - Pócsiková 1, Lanczová 3, Rebičová, Trúnková 3, B. Bíziková 1, Bujnochová, R. Bíziková 4/3, Bajčiová 4/1, Holejová 2, Szarková 2, Štefániková 2, Popovcová, Hudáková, Dulinová. Najviac gólov Nemecka: Grijseelsová 6, Schmelzerová a Stockschläderová po 5. Rozhodovali: Bon-ok Koo, Seok Lee (obaja Kór. rep.), vylúčenia: 3:3, 7m hody: 4/3 - 3/2