Slovenské hádzanárky privítajú Srbsko v prvom dueli baráže v Šali

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky nastúpia v prvom barážovom dueli o postup na MS 2021 proti Srbsku v Šali. O dejisku informoval v pondelok Slovenský zväz hádzanej (SZH). Duel je v Mestskej športovej hale na programe 17. apríla od 18.00 h.



"Je to dôverne známe hádzanárske prostredie reprezentačných duelov pre naše dievčatá. Máme niekoľko hráčok priamo z tamojšieho klubu, ale aj ďalšie tam odohrali veľa stretnutí. Smutné je, že to bude pred prázdnym hľadiskom. Vieme totiž, v akej atmosfére sa na šalianskej palubovke odohrávajú zápasy za prítomnosti fanúšikov. Tento fakt však musím akceptovať. Predpokladám, že aj u nášho protivníka budeme hrať bez divákov na tribúnach," uviedol pre slovakhandball.sk kormidelník SR Pavol Streicher.



Odveta sa bude hrať v stredu 21. apríla rovnako o 18.00 h v Belehrade. "Dejisko priamo v srbskej metropole je lepšia alternatíva, keďže sa tam dá letieť priamo a už sa nemusíme nikam inam presúvať a môžeme to tam v pokoji odohrať," povedal Streicher. Obe stretnutia odvysiela v priamych prenosoch Sport 1 TV.



Svetový šampionát sa uskutoční od 1. do 19. decembra 2021 v šiestich španielskych dejiskách, premiérovo s účasťou 32 družstiev. Okrem usporiadateľskej krajiny Španielska a obhajcu titulu Holandska má už na MS istú účasť aj kvarteto najlepších tímov z ME 2020 - Nórsko, Francúzsko, Chorvátsko a Dánsko. Zvyšné miestenky pre Európu si rozdelí desať úspešných družstiev z baráže.