Slovenky v E-skupine proti Nemecku, Maďarsku a Česku

A-skupina: Francúzsko, Čierna Hora, Angola, Slovinsko



B-skupina: Ruská hádzanárska federácia, Srbsko, Kamerun, Poľsko



C-skupina: Nórsko, Rumunsko, Ázia 3, Ázia 4



D-skupina: Holandsko, Švédsko, Severná Amerika 1, Ázia 5



E-skupina: Nemecko, Maďarsko, Česko, SLOVENSKO



F-skupina: Dánsko, Ázia 1, Tunisko, Kongo



G-skupina: Chorvátsko, Ázia 2, Južná Amerika 1, Južná Amerika 3



H-skupina. Španielsko, Rakúsko, Južná Amerika 2, Ázia 6

Castellón de la Plana 13. augusta (TASR) – Slovenské hádzanárky sa v základnej E-skupine na MS 2021 v Španielsku stretnú s Nemeckom, Maďarskom a Českom. Rozhodol o tom štvrtkový nočný žreb v meste Castellón de la Plana.Slovenky pri ňom figurovali vo výkonnostne najslabšom štvrtom koši. Na šampionáte sa predstavia po udelení voľnej karty, ktorú od IHF dostali spolu s Poľskom. Obe krajiny predtým zhodne neuspeli v baráži o postup na MS. Pre Slovenky to bude prvý štart na vrcholnom podujatí po siedmich rokoch, keď sa zúčastnili na majstrovstvách Európy 2014 v Maďarsku a Chorvátsku. Na MS budú účinkovať druhýkrát v ére samostatnosti, od ich doteraz posledného štartu uplynulo už 26 rokov - na šampionáte v Rakúsku a Maďarsku skončili v roku 1995 dvanáste.Z elitného prvého koša vytiahli zverenkám trénera Pavla Streichera Nemky, z druhého Maďarky a z tretieho Češky.uviedol v prvej reakcii na žreb pre slovakhandball.sk tréner SR Pavol Streicher.Slovenky čelili Maďarkám v play-off o MS 2017, po prehre 19:28 na ich palubovke sa v bratislavskej odvete zrodila remíza 24:24. Teraz sa s nimi stretnú aj v kvalifikačnej skupine ME 2022.poznamenal slovenský kormidelník.Vzájomné duely s Češkami zvykli mať vždy špecifický náboj.zdôraznil Streicher.Svetový šampionát sa uskutoční od 2. do 19. decembra 2021, dejiskami budú Castellón, Granollers, Llíria a Torrevieja. Premiérovo sa na ňom predstaví až 32 družstiev. Z ôsmich základných skupín postúpia do hlavnej fázy prvé tri tímy, ktoré utvoria štyri šesťčlenné skupiny. O účasť medzi 24 najlepšími družstvami sa budú usilovať aj Slovenky.zdôraznil Streicher.