Rakúsko má v hádzanárskom tíme ďalší prípad koronavírusu

Madrid 6. decembra (TASR) - V rakúskom ženskom hádzanárskom tíme objavili počas MS v Španielsku už piaty prípad koronavírusu. Tentokrát je pozitívna Katarina Pandzová. Svojmu tímu tak bude chýbať minimálne v poslednom pondelkovom zápase skupinovej fázy proti domácemu výberu.



Už pred odchodom do dejiska turnaja mal pozitívny test hlavný tréner Herbert Müller, ktorý musel zostať vo Viedni v karanténe. Pred štvrtkovým zápasom s Čínou (38:27) boli pozitívne štyri hráčky - kapitánka Petra Blazeková, Sonja Freyová, Stefanie Kaiserová a Nina Neidhartová.



Rakúsko má po pondelkovej prehre Číny s Argentínou (24:36) istý postup do ďalšej fázy. V zápase so Španielskom môže už len zabojovať o lepšiu východiskovú pozíciu do ďalších zápasov.