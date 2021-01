Za neúčasť ČR na MS môže realizačný tím, končia tréneri i funkcionári

Praha 20. januára (TASR) – Český zväz hádzanej (ČSH) odvolal v nadväznosti na neúčasť na majstrovstvách sveta v Egypte celý realizačný tím mužskej reprezentácie. Podľa tlačovej správy zväzu sa koronavírus v tíme rozšíril vinou pochybenia jeho členov. Informoval o tom portál iDnes.cz.



"Exekutíva ČSH odvoláva s okamžitou platnosťou realizačný tím reprezentačného mužstva z dôvodu pochybenia, na základe zistení, ku ktorým dospela po vyhodnotení predložených správ a vyjadrení pozvaných členov realizačného tímu, hráčov a zamestnancov sekretariátu o priebehu reprezentačných akcií za obdobie od 27. decembra 2020 do 12. januára 2021, ktoré vyústilo do neúčasti na majstrovstvách sveta v Egypte," uvádza sa vo vyhlásení ČSH.



Pri mužstve tak končí trénerské duo Jan Filip - Daniel Kubeš, ktoré ho viedlo od roku 2014 a na uplynulom európskom šampionáte s ním obsadilo šieste miesto, čo je najlepší výsledok za poslednú dekádu. Postup na majstrovstvá sveta, kam sa Česi dostali po šesťročnej prestávke, mal byť jedným z vrcholov ich pôsobenia.



V reakcii na nedávne udalosti rezignovalo aj viacero funkcionárov na čele s predsedom Jaroslavom Chvalným, ktorý šéfoval zväzu od apríla 2018: "Stále sa to snažím spracovať. Poobede budeme diskutovať o ďalších, malých aspektoch. Ospravedlňujem sa, ale zatiaľ nechcem prezrádzať detaily. Je dôležité, aby sme postupovali koordinovane a nie chaoticky. Posudzovali sme, či a u koho prišlo k pochybeniu. Môžem povedať len toľko, že exekutíva nebola v tejto veci jednotná."



Českí hádzanári neodleteli minulý utorok na MS v Egypte pre vysoký počet nakazených koronavírusom v tíme. Ochorenie COVID-19 a zdravotné problémy vyradili celkovo 17 hráčov. Čechov, ktorí sa mali predstaviť v G-skupine spoločne so Švédskom, domácim Egyptom a Čile, nahradilo na šampionáte Severné Macedónsko.