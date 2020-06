MOL ligu otvorí východniarske derby Prešov - Michalovce

Dvojice 1. kola spoločnej slovensko-českej súťaže v hádzanej žien – MOL ligy 2020/2021 (29. – 30. 8. 2020):



DHK Baník Most – Handball PSG Zlín



DHC Slavia Praha – SHK Veselí nad Moravou



HK Hodonín – TJ Sokol Písek



DHC Plzeň – voľno



ŠŠK Prešov – Iuventa Michalovce



HC DAC Dunajská Streda – HK Slovan Duslo Šaľa



DHC Sokol Poruba – DHK Zora Olomouc





Bratislava 6. júna (TASR) - Úvodné kolo MOL ligy 2020/2021 hádzanárok sa uskutoční posledný augustový víkend 29. až 30. 8. 2020 a hneď na úvod prinesie vzájomnú konfrontáciu kvarteta slovenských účastníkov. Program novej sezóny vyžrebovali na stredajšom stretnutí klubov v Brne.Trinásť tímov sa predstaví v nasledujúcom ročníku spoločnej česko-slovenskej ligy. Počet slovenských zástupcov klesol zo šesť na štyri, keďže HC Sporta Hlohovec a HK Sokol Bánovce nad Bebravou v súťaži nebudú pokračovať. Staronovým účastníkom interligy bude DHC Plzeň, takže Česko bude mať spolu deväť miesteniek.Zo Slovenska budú v ročníku 2020/2021 účinkovať Iuventa Michalovce, HK Slovan Duslo Šaľa, MŠK/HC DAC Dunajská Streda a ŠŠK Prešov. Na českej strane to okrem Plzne budú Baník Most, Slavia Praha, Sokol Poruba, Zora Olomouc, Sokol Písek, Handball Club Zlín, SHK Veselí nad Moravou a HK Hodonín. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH). Uplynulú sezónu MOL ligy pre pandémiu koronavírusu nedohrali. Prerušili ju v marci, keď na čele tabuľky figuroval Baník Most pred Iuventou Michalovce.Nová sezóna prinesie hneď na úvod vzájomnú konfrontáciu kvarteta slovenských účastníkov. V 1. kole sa HC DAC Dunajská Streda stretne s HK Slovan Duslo Šaľa a východniarske derby čaká ŠŠK Prešov s Iuventou Michalovce. Žreb dal dokopy aj dvojice zložené z českých tímov: DHK Baník Most – Handball PSG Zlín, DHC Slavia Praha – SHK Veselí nad Moravou, HK Hodonín – TJ Sokol Písek, DHC Sokol Poruba – DHK Zora Olomouc. Nováčik DHC Plzeň, vracajúci sa do súťaže po ročnej pauze, má na úvod voľno." uviedol v tlačovej správe riaditeľ MOL ligy Peter Brunovský a k nadchádzajúcemu ročníku súťaže dodal: "."