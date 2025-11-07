< sekcia Šport
Považská Bystrica zdolala Slovan Modra 36:26
HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica 26:36 (12:21)
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica vyhrali v Niké Handball Extralige štvrtý zápas za sebou. V piatok uspeli v dueli 10. kola na palubovke HáO TJ Slovan Modra 36:26 a v tabuľke figurujú na druhej priečke o dva body za Prešovom, ktorý má zápas k dobru.
Niké Handball Extraliga - 10. kolo:
Najviac gólov: Mišových 7/1, Jurikovič 5, Burnazovič 3/1 - Péchy a Hlinka po 6, Ďuriš a Štefina po 4, Šljukič 4/1. Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencsés, vylúčenia: 3:7, 7m hody: 4/2 - 5/4, 280 divákov
