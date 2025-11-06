< sekcia Šport
Hlohovec remizoval s Bojnicami 28:28
Autor TASR
Hlohovec 6. novembra (TASR) - Hádzanári HK Bojnice remizovali v dueli 10. kola Niké Handball extraligy na palubovke Hlohovca 28:28. V neúplnej tabuľke im patrí druhé miesto za vedúcim Prešovom a pred treťou Považskou Bystricou, ktorá má zápas k dobru. Remízu pre domácich, ktorí sú na predposlednej 9. priečke, zariadil najmä desaťgólový Kristián Halla.
Niké Handball extraliga - 10. kolo:
HC Sporta Hlohovec - HK Bojnice 28:28 (11:12)
najviac gólov: Halla 10, Jankovič 4/1, Brunčák a Grajciar po 3 - Briatka 7/2, Melnyk 6, Michniewicz 4/1. Rozhodovali: Mandák, Rudinský, 7m: 2/1 - 4/3, vylúčení: 3:2, 250 divákov.
