Nový ročník v hádzanej má jasných favoritov, Prešov chce späť titul

Program 1. kola Niké Handball extraligy v hádzanej mužov 2023/24:



piatok 1. 9.



18.00 ŠKP Bratislava - HK Agro Topoľčany



18.00 Tatran Prešov - HK Kúpele Bojnice



19.00 HC Sporta Hlohovec - Záhoráci Stupava/Malacky



sobota 2. 9.



16.30 MHC Štart Nové Zámky - HK Košice



19.30 HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica



MHáK Martin má voľno

Bratislava 31. augusta (TASR) - Nový ročník najvyššej slovenskej hádzanárskej súťaže Niké Handball extraligy sa začne v piatok 1. septembra. Odštartuje ho zápas na palubovke ŠKP Bratislava, ktorý privíta Topoľčany, a Tatran Prešov vyzve paralelne doma Bojnice. Vicemajster v minulom ročníku neobhájil titul prvýkrát od roku 2008, získala ho Považská Bystrica a práve tieto dva tímy by mali bojovať o ligové prvenstvo aj v sezóne 2023/24.Mesto úradujúcich majstrov momentálne žije hádzanou, titul získali predtým naposledy v roku 2006. Okrem domácej súťaže ich čaká aj Európska liga, do Ligy majstrov sa klub neprihlásil v dôsledku kapacitných obmedzení haly. Aj v druhej najvyššej kontinentálnej súťaži musel žiadať z týchto dôvodov o výnimku. Svoje pôsobenie na medzinárodnej scéne odštartuje 24. októbra na palubovke dánskeho Skjernu v úvodnom zápase základnej D-skupiny. Na úvod domácej súťaže zavíta v sobotu do Modry. Považania udržali káder prakticky pokope, pričom získali brankára Lukáša Gálika, reprezentačného pivota Šimona Macháča a srbského krídelníka Nemanju Živkoviča. To sa nedá povedať o vicemajstrovi, jednoznačne najväčšom súperovi Považanov v boji o titul.Stratu rekordného osemnásteho titulu berie Prešov ako neúspech. V predošlom ročníku pôsobil okrem slovenskej a európskej scény aj v českej Chance extralige. V základnej fáze domácej súťaže nenašiel iného premožiteľa ako Považanov, ktorým podľahol 2:3 na zápasy aj vo finále play off. Pred nadchádzajúcou sezónou prišlo v kádri k mnohým zmenám a obmene vrátane príchodu nového trénera Pavla Jana. Odchádzajúcich hráčov Romana Carapkina, Marcosa Colodetiho, Dávida Michalku, Lukasza Gogolu, Nikolu Ivanoviča, Sergia Lopeza Garciu či Olivera Rábeka nahradili chorvátsky brankár Mario Cvitkovič, český krídelník Josef Hozman, pivoti Márk István Kovács z Maďarska, Lucas Adriano Barros Araxa z Brazílie, spojky Adama Sako z Francúzska a navrátilci Tomáš Rečičár a Daniel Polanský.," zhodnotil generálny manažér Šarišanov Marian Magdoško situáciu v historicky najúspešnejšom slovenskom klube.Cieľ zvyšných deviatich tímov je postup do play off, čiže najlepšej osmičky. Základná časť bude pozostávať z 20 kôl (každý s každým doma - vonku), po ktorých bude opäť nasledovať nadstavba. Jedenástka účastníkov sa rozdelí na dve skupiny. Horná osmička začne vyraďovaciu časť štvrťfinálovými súbojmi, ktoré sa budú hrať na dve víťazstvá s tým, že prvý a prípadný tretí zápas bude u lepšie umiestneného družstva po základnej časti. Najlepšie kvarteto pokračuje vyraďovacou časťou o Pohár Antona Frola. Semifinále play off a takisto finále a súboj o 3. miesto sa budú hrať na tri víťazstvá (prvý, tretí a prípadne piaty zápas u lepšie umiestneného po základnej časti). Tímy na 9. až 11. mieste budú hrať o udržanie, ktoré si zabezpečí len najlepší z nich, ďalšieho čaká baráž a posledný vypadne priamo. Liga bude mať rovnakých účastníkov, ktorí dokončili aj predchádzajúcu sezónu.