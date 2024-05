Považská si vynútila piaty zápas, Prešov zdolala 34:21

Niké Handball Extraliga - finále, 4. zápas (na 3 víťazné)



MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 34:21 (17:8)



Zostavy a góly:



P. Bystrica: Kovačin, Gálik - Živkovič 2/5, Macháč 3, Bystrický 2, Petryčenko 2, Jurák 3, Ďuriš 6, Ďurana 2, Urík, Štefina 2, Briatka 2, Vallo 2/3, Kvaššay 2, Žilinčík 1, Gardian 1. Rozhodovali: Budzák a Záhradník



Prešov: Čupryna, Cvitkovič - Fech, Chajan, Sako 6, Kovács 2, Fenár 3/2, Radčenko 1, Kravčák, Hozman, Kasatkin 2, Antl 2, Davidovič 3, Barros Araxa, Urban 2, Caballero Hernández, 7 m: 4/4 – 3/2, vylúčení: 5:2



/stav série: 2:2/



Považská Bystrica 29. mája (TASR) - Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali štvrté finále Niké Handball extraligy nad Prešovom 34:21. Úradujúci majstri tak vyrovnali stav série na 2:2 a vynútili si rozhodujúci piaty zápas na palubovke víťaza základnej časti, ktorý je na programe v sobotu.Začiatok zápasu bol pomerne pomalý, úvodný gól do siete hostí padol až v 6. minúte. Obe strany mali mnoho šancí, no domáci tím ich dokázal aj zužitkovať a do šatne išiel s deväťgólovým náskokom. Ten ešte zvýšil v druhom dejstve, ktoré poznačili vylúčenia na strane hostí. Považanom sa tak podarila víťazná rozlúčka, keďže na domácej palubovke hrali záverečný zápas v tejto sezóne.