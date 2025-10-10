< sekcia Šport
Prešov deklasoval Košice 44:22 a v súťaži zostáva bez prehry
Tatran Prešov - HK Košice 44:22 (19:15)
Autor TASR
Prešov 10. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov pokračujú v Niké Handball extralige bez prehry. V piatkovom zápase 7. kola triumfovali nad Košicami jednoznačne 44:22 a so stopercentnou bilanciou vedú tabuľku.
Niké Handball extraliga - 7. kolo:
Tatran Prešov - HK Košice 44:22 (19:15)
Najviac gólov: Hozman 8, Urban 6, Bogdanič a Dobrkovič po 5 - Melich 8/2, Hruščák 5, Dani 3, Gacyi 3/2. Rozhodovali: Palovčák a Richvalský, 7 m hody: 2/0 - 6/4, vylúčení: 2:3.
Tatran Prešov - HK Košice 44:22 (19:15)
Najviac gólov: Hozman 8, Urban 6, Bogdanič a Dobrkovič po 5 - Melich 8/2, Hruščák 5, Dani 3, Gacyi 3/2. Rozhodovali: Palovčák a Richvalský, 7 m hody: 2/0 - 6/4, vylúčení: 2:3.