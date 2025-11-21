< sekcia Šport
VIDEO: Nové Zámky zdolali Bratislavu tesne 23:22
V tabuľke si tak upevnili štvrtú pozíciu, ŠKP je na ôsmej priečke.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Hádzanári MHC Štart Nové Zámky vyhrali v piatkovom súboji 12. kola Niké Handball Extraligy na palubovke ŠKP Bratislava tesne 23:22. V tabuľke si tak upevnili štvrtú pozíciu, ŠKP je na ôsmej priečke.
Niké Handball Extraliga - 12. kolo:
ŠKP Bratislava - MHC Štart Nové Zámky 22:23 (11:12)
Najviac gólov: Beltrami 7, Korbel 5 - Valent 9, Dévai 4. Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencsés, vylúčenia: 3:5, 7m hody: 2/1 - 2/1
