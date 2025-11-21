Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
< sekcia Šport

VIDEO: Nové Zámky zdolali Bratislavu tesne 23:22

.
Na snímke uprostred zľava Marek Korbel (Bratislava) a Samuel Valent (Nové Zámky) počas zápasu 12. kola Niké Handball Extraligy v hádzanej mužov ŠKP Bratislava - MHC ŠTART Nové Zámky v Bratislave v piatok 21. novembra 2025. Foto: TASR - Pavol Zachar

V tabuľke si tak upevnili štvrtú pozíciu, ŠKP je na ôsmej priečke.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. novembra (TASR) - Hádzanári MHC Štart Nové Zámky vyhrali v piatkovom súboji 12. kola Niké Handball Extraligy na palubovke ŠKP Bratislava tesne 23:22. V tabuľke si tak upevnili štvrtú pozíciu, ŠKP je na ôsmej priečke.



Niké Handball Extraliga - 12. kolo:

ŠKP Bratislava - MHC Štart Nové Zámky 22:23 (11:12)

Najviac gólov: Beltrami 7, Korbel 5 - Valent 9, Dévai 4. Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencsés, vylúčenia: 3:5, 7m hody: 2/1 - 2/1



.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

Premiér: K žiadnej zmene ústavy v súvislosti s infringementom nedôjde

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov