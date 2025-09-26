Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hlohovec zdolal Košice 32:23

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

HC Sporta Hlohovec - HK Košice 32:23 (13:11)

Autor TASR
Hlohovec 26. septembra (TASR) - Hádzanári HC Sporta Hlohovec vyhrali v zápase 5. kola Niké Handball Extraligy nad HK Košice 32:23 a súperovi pripravili štvrtú prehru v sérii.



Niké Handball Extraliga - 5. kolo:

HC Sporta Hlohovec - HK Košice 32:23 (13:11)

Najviac gólov: Jankovič 8, J. Antala 6/5, Obulaný a A. Antala po 4 - Stavač 5/2, Rečičár 4, Hruščák, Baláž a Melich po 3. Rozhodovali: Gabriš a Veselka , vylúčenia: 2:2, 7m hody: 5/5 - 4/2, 250 divákov
