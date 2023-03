Hádzaná: Nové Zámky nestačili na Košice v 1. štvrťfinále extraligy

MHC Štart Nové Zámky - HK Košice 23:25 (14:12)

Najviac gólov: Lukačin 5, Kocák, Dévai a Magdolen po 3 - Hruščák 6/1, Straňovský 6, Guzy 5. Rozhodovali: Mandák, Rudinský, vylúčení: 5:5, 7 m hody: 1/0 - 1/1, 620 divákov

/stav série: 0:1/



Tatran Prešov - HK Agro Topoľčany 41:30 (21:17)

Najviac gólov: Lopez 8, Rábek 7/2, Fenár 6 - Polák 6/2, Panovski 6/1, Tóth 5. Rozhodovali: Palovčák, Richvalský, vylúčení: 1:3, 7 m hody: 5/4 - 4/3, 410 divákov

/stav série: 1:0/



MŠK Považská Bystrica - ŠKP Bratislava 31:23 (15:11)

Najviac gólov: Sloboda 7/3, Vallo 6, Bystrický 4 - Ivány 6, Orosz a Gdovec po 4. Vylúčení: 2:2, 7 m hody: 6/5 - 3/2, 720 divákov

/stav série: 1:0/

Nové Zámky 25. marca (TASR) - Hádzanári HK Košice vyhrali v prvom zápase štvrťfinále play off Niké Handball extraligy na palubovke MHC Štart Nové Zámky 25:23 a v sérii hranej na dve víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.Hádzanári Tatrana Prešov zdolali v prvom zápase štvrťfinále play off Niké Handball extraligy HK Agro Topoľčany 41:30 a v sérii hranej na dve víťazstvá vedú 1:0.V prvom zápase štvrťfinále play off Niké Handball extraligy zvíťazil MŠK Považská Bystrica nad bratislavským ŠKP 31:23. Ujal sa tak vedenia v sérii hranej na dve víťazstvá.