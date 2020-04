Holeša: Vraciame sa ku koreňom nášho športu

Bratislava 23. apríla (TASR) - Hádzaná sa síce ešte stále nemôže vrátiť do hál, ale aj stredajšie otvorenie vonkajších športovísk bude mať pozitívny vplyv na celé hnutie. Slovenský zväz hádzanej (SZH) pripravuje manuál pre kluby i mládež, ako využiť možnosti na tréning s dodržaním všetkých bezpečnostných a hygienických nariadení.



"Vraciame sa ku koreňom hádzanej, keď sa ešte hrávala vonku na antuke alebo na asfalte," povedal pre TASR prezident SZH Jaroslav Holeša: "Otvorenie niektorých druhov športovísk nám pomôže, hráči budú môcť konečne ísť aj do vonkajšieho prostredia. Nebudú sa síce ešte môcť venovať hre, ale môžu robiť bezkontaktné individuálne činnosti. Pripravujeme tréningovy plán pre všetky deti a kluby na Slovensku, aby sme ukázali, čo všetko je možné robiť."



Niektoré podrobnosti chce ešte zväz konzutovať s Úradom verejného zdravotníctva SR. "Naše odporúčanie bude pracovať v menších skupinkách, určite bude nutné dodržať minimálne odstupy. Už sa ale môže trénovať streľba, práca s loptou, nácvik rôznych individuálnych činností ako napríklad kľučky bez protihráča. Takže to budú špeciálne hádzanárske cvičenia, ktoré sa dajú robiť v jednotlivcoch alebo pároch, s rúškom a pri dodržaní všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. Pripravujeme to tak, aby sme nikoho neohrozovali a neboli v rozpore so žiadnym nariadením. Sme si vedomí, že deti, mládež, hráči sú zavretí už dlhší čas doma a hoci robiť fyzickú kondíciu je potrebné, my už potrebujeme aj nejakú radosť z hry a z lopty," zdôraznil Holeša.



SZH už pracuje aj na rôznych variantoch štartu novej sezóny, ktorá by sa mala naplno rozbehnúť v septembri. V hre je niekoľko možností podľa ďalšieho vývoja koronakrízy: "Rokujeme aj s českou stranou o spoločnej ženskej MOL lige, pretože stále nevieme ako to bude v septembri s hranicami medzi našimi dvoma republikami. Pracujeme aj s variantom, že by sa časť súťaže do decembra hrala separátne. Komunikujeme s klubmi, ale väčšina vecí nezávisí od nás. Budeme sa snažiť správať zodpovedne, sme na to ako športovci zvyknutí, ale radi by sme už videli aj nejaké svetlo na konci tunela."