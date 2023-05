Hádzaná: P. Jano sa stal novým trénerom Prešova, podpísal ročnú zmluvu

Prešov 31. mája (TASR) - Novým trénerom hádzanárov Tatrana Prešov sa stal 51-ročný Pavol Jano. S bývalým dlhoročným slovenským reprezentantom sa klub dohodol na ročnej zmluve. Informovala o tom oficiálna webstránka Tatrana.



Do Prešova, kde v minulosti pôsobil jednu sezónu ako hráč, sa Jano vracia po devätnástich rokoch. Na lavičke úradujúceho vicemajstra vystrieda Mareka Gernáta. S ním klub aj naďalej počíta na pozícii trénera mladšieho dorastu, ktorú dlhé roky zastáva.



Jano hrával v minulosti na poste pivota. Okrem viacerých slovenských klubov pôsobil aj v Česku, Maďarsku či Nemecku. Majstrovské tituly získal s Duklou Praha, Košicami, Sečovcami a Prešovom. Slovensko ako hráč reprezentoval 98-krát, bol aj účastník ME 2006 vo Švajčiarsku.



Trénerstvu sa venuje od roku 2006, viedol okrem iného aj juniorskú reprezentáciu Slovenska. Je držiteľ trénerskej A-licencie, pričom aktuálne absolvuje štúdium najvyššej medzinárodnej licencie Mastercoach. "Chceli sme po dlhších skúsenostiach so zahraničnými trénermi vsadiť na domáceho, slovenského kormidelníka. Očakávame od neho, že prinesie na ihrisko a do kabíny viac hernej disciplíny, bojovnosti a Tatran sa vráti na víťaznú vlnu. Ciele totiž zostávajú nezmenené – vyhrať titul, Slovenský pohár a úspešne pôsobiť v európskom pohári. Samozrejme, tiež sa venovať aj výkonnostnému rastu mladých hráčov, ktorí budú zaradení do kádra A-tímu," uviedol pre klubový web generálny manažér Tatrana Prešov Marián Magdoško.



Jano počas hráčskej kariéry pôsobil v Prešove v sezóne 2003/2004, keď prišiel do Tatrana na hosťovanie z maďarskej Tatabánye. S tímom, vedeným trénerom Petrom Hatalčíkom, získal majstrovský titul a tiež prispel k víťazstvu v česko-slovenskej interlige (HIL). "Kontaktovali ma zástupcovia klubu a dohodli sme sa na spolupráci. Je pre mňa česť trénovať klub ako Tatran, ktorý má vždy len tie najvyššie ciele, s ktorými sa stotožňujem. Začneme poctivo a s pokorou pracovať a pokúsime sa vrátiť Tatran tam, kam patrí. Veľmi mi záleží aj na začlenení mladých talentovaných odchovancov do kádra, aby nabrali skúsenosti v prípravných aj majstrovských zápasoch. Zároveň by som si želal, aby naša hra bola divácky atraktívna," povedal Jano, ktorý sa k trénerskému remeslu vracia po šesťročnej odmlke. Naposledy viedol tím v Mezőkövesde v najvyššej maďarskej súťaži. Medzitým sa venoval civilnému zamestnaniu: "Mal som nejaké ponuky, ale od trénerstva som si potreboval oddýchnuť. Ponuka, aká prišla z Prešova, sa však neodmieta."



Tatran Prešov neobhájil titul, keď prehral vo finále play off Niké Handball extraligy 2022/2023 s MŠK Považská Bystrica 2:3 na zápasy. Považania tak ukončili 15 sezón trvajúcu hegemóniu Prešovčanov.