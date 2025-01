Prešovských hádzanárov posilnil Slovinec Horvat

Prešov 25. januára (TASR) - Hádzanársky klub Tatran Prešov angažoval Gašpera Horvata. S 26-ročným Slovincom, ktorý hrá na poste ľavej spojky, podpísal zmluvu do konca sezóny.



Horvat prišiel do Prešova po polročnom pôsobení zo saudskoarabského tímu Al Hada. "Viem, že klub má veľkú tradíciu, hrá tu veľa kvalitných hráčov z Európy. Je to naozaj skvelé miesto, kde môžete zlepšiť svoju hru a posunúť ju na vyššiu úroveň. Očakávam, že dobre zapadnem do tímu a pomôžem mu vyhrať ligu a pohár. To je nevyhnutný cieľ. Zároveň sa chcem ukázať ako komplexný hráč na oboch stranách ihriska," povedal pre klubový web.



Pred angažmánom v Saudskej Arábii pôsobil Horvat vo viacerých slovinských kluboch a okrem troch vicemajstrovských titulov v nich získal aj skúsenosti zo zápasov európskych pohárových súťaží. Účinkoval v nich sedem sezón, zväčša v kvalifikačných kolách. Najskôr od sezóny 2016/17 to boli štyri roky v drese Ribnice v zápasoch Pohára EHF. V sezónach 2021/22 a 2022/23 si v drese Trebnje zahral aj v kvalifikácii Európskej ligy EHF. V napokon neúspešných dvojzápasoch proti dánskemu Holstebro a švédskemu Kristianstadu bol najlepším strelcom svojho tímu, keď zaznamenal 13, resp. 11 gólov.



V tíme MRK Krka potom v minulej sezóne pridal ďalších 21 gólov, ktorými pomohol tímu dostať sa do štvrťfinále Európskeho pohára EHF, teda rovnakú fázu ako dosiahol Tatran. "Potrebujeme byť pripravený na akúkoľvek situáciu, keďže v prvej polovici sezóny sme mali množstvo zranených hráčov. Potrebujeme v tíme dobrú konkurenciu, vybudovať ho a bojovať o to, aby sme našu hru dostali na vyšší level. Potrebujeme stabilný tím, aby sme získali majstrovský titul a Slovenský pohár. Gašper k nám prichádza zo Saudskej Arábie. Uvidíme, koľko času bude potrebovať na adaptovanie sa na našu hru," povedal tréner Ratko Djurkovič.