Prešov si už v Lige majstrov asi nezahrá

Výsledky Tatrana Prešov v C-skupine Ligy majstrov:



Prešov - Bidasoa Irun 23:25 (13:13)



Sporting CP - Prešov 32:24 (17:14)



Riihimäki Cocks - Prešov 29:27 (15:12)



Prešov - IK Sävehof 23:28 (10:16)



HC Eurofarm Rabotnik - Prešov 23:24 (14:13)



Prešov - HC Eurofarm Rabotnik 31:29 (15:14)



Bidasoa Irun - Prešov 27:27 (12:15)



Prešov - Sporting CP 22:37 (10:16)



IK Sävehof - Prešov 30:29 (16:16)



Prešov - Riihimäki Cocks 30:19 (15:11)



Prešov 1. decembra (TASR) - Presvedčivé víťazstvo nad fínskym Riihimäki Cocks (30:19) v záverečnom zápase C-skupiny vylepšilo dojem z účinkovania hádzanárov Tatrana Prešov v Lige majstrov. O šancu na vytúžený postup prišli už v polčase skupinových bojov a napokon obsadili 4. priečku v skupine.Pre slovenského majstra išlo na dlhší čas zrejme o posledný zápas v Lige majstrov, aj v nasledujúcej sezóne však pravdepodobne bude čeliť atraktívnej európskej konfrontácii.V sezóne 2018/2019 Prešovčanom postup tesne ušiel, v základnej skupine vtedy obsadili 3. miesto a na konte mali 14 bodov rovnako ako druhý postupujúci Sporting Lisabon. O lepšom umiestnení rozhodli vzájomné zápasy, ktoré vyzneli o gól lepšie pre portugalský tím.Napriek sklamaniu z nedosiahnutého postupu prevládala v klube spokojnosť s výsledkami aj hrou. V novom ročníku sa Prešovčania opäť chceli popasovať o postup, no nula v kolonke bodov po prvých štyroch zápasoch naznačovala, že to ani tentoraz nevyjde.poznamenal Lukáš Urban.konštatoval krídelník Martin Straňovský pre TASR.Generálny manažér Tatrana Miroslav Benický si uvedomoval nároky fanúšikov, ktoré vzrástli po vlaňajšom účinkovaní v Lige majstrov. Bezprostredne po žrebe i na prahu sezóny viackrát zdôraznil silu mužstiev v C-skupine. Tá sa aj potvrdila a Prešovčania napokon dokázali zdolať iba dvoch súperov.zdôraznil Benický.Podľa generálneho manažéra nebyť spomínaných výpadkov, tak by Prešovčania reálne súperili o postup. Uvedomuje si však, že na "keby" sa nehrá a svoju pozornosť už smeruje do budúcnosti. Prešovčanov čakajú ďalšie boje v SEHA lige a aj obhajoba domáceho titulu. Novinkou je skutočnosť, že ani v prípade zisku extraligového prvenstva nebude slovenský majster účinkovať v Lige majstrov.poznamenal Benický narážajúc na pravdepodobné účinkovanie Tatrana v Európskej hádzanárskej lige.Na konfrontáciu s nemalou európskou kvalitou sa chce prešovský klub pripraviť čo najdôslednejšie a tomu bude zodpovedať aj stavba kádra.Novinkou týkajúcou sa prešovského klubu je aj návrat hráčov Tatrana do reprezentácie. V nedávnej minulosti došlo k rozporu medzi vedením Tatrana a Slovenským zväzom hádzanej (SZH), ktorý spočíval v nevyplácaní mzdy zo strany klubu počas akcie reprezentácie.poznamenal Miroslav Benický.V nominácii SR na decembrové zápasy proti Česku sú tak Oliver Rábek, Martin Straňovský, Lukáš Urban, Tomáš Rečičár a premiérovo aj pôvodom ukrajinský brankár Igor Čupryna, ktorý prijal slovenské občianstvo.