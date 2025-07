Prešovčania absolvujú sústredenie v poľských Tatrách

zoznam hráčov na sústredení:



Matúš Mitošinka, Danilo Mihaljevič, Lucas Barros Araxá, Alexej Ušal, Peter Kimák-Fejko, Erik Fenár, Josef Hozman, Damián Mitaľ, Marco Antl, Pavel Hernandez, Lukáš Urban, Jakub Kravčák, Igor Karlov, Dávid Turek, Savo Slavuljica, Tim Jenko Bogdanič, Andrej Dobrkovič, Jakub Valent



realizačný tím: Radoslav Antl (tréner), Marek Gernát (asistent trénera), Marián Dittrich (fyzioterapeut)





Prešov 21. júla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sa v pondelok presunuli do Bialky Tatrzanskej, kde absolvujú týždňové sústredenie v rámci prípravy na novú sezónu. Do Poľska odišiel 18-členný káder s troma členmi realizačného tímu. Tréner Radoslav Antl pre klubový web zhodnotil úvodné dni prípravy i očakávania od nasledujúceho týždňa.Príprava obhajcov majstrovského titulu odštartovala vo štvrtok 10. júla. Zapojilo sa do nej 16 hráčov, ku ktorým sa už pripojil aj Pavel Hernandez a po chorobe Dávid Turek. Do tréningového procesu pribudli navyše aj dorastenci Jakub Turek a Martin Tabačko.prezradil Antl. Ako dodal, niektorí hráči síce mali problém splniť niektoré kritériá, no ide podľa neho o štandardný jav pri medzinárodnom kádri.dodal.Počas prvého týždňa trénovali hráči väčšinou dvojfázovo.uviedol Antl s tým, že tréneri dbali aj na mentálnu pohodu hráčov.Na rozdiel od minulých sezón, Tatran tento rok vyráža na týždňové sústredenie na poľskú stranu Tatier.vysvetlil tréner. Od pondelka 21. júla čaká hráčov v Bialke Tatrzanskej tvrdý režim.prezradil plán prípravy 47-ročný kouč.Okrem fyzickej prípravy čaká hráčov aj výstup do hôr, wellness či minerálne kúpele.zdôraznil Antl, ktorý ale popri naberaní kondície nechce zanedbať ani kontakt s loptou.zdôraznil tréner.