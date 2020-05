Hádzanári Tatrana Prešov začnú spoločnú prípravu v júli

Prešov 1. mája (TASR) - Presne 112 dní bez spoločného tréningu budú na začiatku prípravy na novú sezónu hádzanári Tatrana Prešov. Z nich iba Tomáš Rečičár a Igor Čupryna trávia nezvyčajne dlhú prestávku priamo v Prešove a popri oddychu sa venujú aj individuálnej príprave. "V meste sme zostali iba my dvaja, praví Prešovčania," poznamenal s úsmevom rodák z ukrajinskej Odesy Čupryna.



Brankár Tatrana sa v Prešove definitívne usadil a ani v pauze spôsobenej koronakrízou nezamieril na Ukrajinu. Voľné chvíle venuje rodine a domu, do ktorého sa nedávno presťahoval. "Teraz je už lepšie počasie, ktoré využívame na prechádzky v prírode, prípadne sa venujem záhradke pri dome. Celá rodina sme šťastní, že sme prišli do Prešova. Prirástol nám k srdcu. Celkovo je však súčasná situácia ťažká pre každého športovca. To, že nehráme zápasy a ani spoločne netrénujeme, nie je ľahké na psychiku a nepomáha to ani fyzickej stránke," povedal Čupryna pre TASR.







Hoci v období pandémie a pretrvávajúcich reštrikcií zostal v Prešove, prehľad má aj o situácii v rodnej krajine. "Žili sme 500 metrov od mora. Viem, že ľudia to tam neberú veľmi vážne a keď majú chvíľu voľna, tak hneď idú do prírody. Polícia ich však chodí rozháňať," prezradil o situácii na Ukrajine.



Individuálnej príprave sa čoraz viac venuje aj ľavá spojka Tomáš Rečičár. "Ešte si užívam aj oddych, keďže takéto dlhé voľno doteraz nebolo. Už však trénujem s väčšou intenzitou, aby som bol čo najlepšie pripravený na sezónu. Od trénerov sme dostali individuálne plány. Vďaka tomu nemusím premýšľať nad tým, čo budem cvičiť, ale mám to tam pekne určené. Venujem sa aj basketbalu, turistike či bicyklu, samozrejmosťou je posilňovňa."







Prešovčania odohrali posledný zápas v sezóne 2019/2020 ešte 11. marca. Po prehre na palubovke PPD Záhreb 16:28 v odvete štvrťfinále play off SEHA ligy sa už k zvyčajnému režimu nevrátili. Stane sa tak až 1. júla, keď je na programe začiatok spoločnej prípravy na nasledujúcu sezónu. "Určite bude náročné vrátiť sa po takej dobe do hry. Navyše prídu aj noví hráči a bude dôležité ich čo najrýchlejšie zapracovať do tímu. Nikdy sme nezažili situáciu, keď by sme boli tak dlho od seba. Uvidíme, ako nám to pôjde," povedal Rečičár.



Hoci hráči majú od tréningov a zápasov voľno, v klube je naďalej rušno. Nedávno sa vedenie dohodlo na predčasnom ukončení spolupráce s kapitánom Martinom Straňovským, Lukáš Urban zamieril do Chartres a súčasťou kádra už nie je ani Rares Marian Fodorean. Najnovšou posilou Tatrana je kubánsky reprezentant Pavel Caballero Hernandez.



Dôsledky pandémie nového koronavírusu sa dotkli aj hráčov, s ktorými klub počíta pre nasledujúcu sezónu. Úpravu zmlúv a s ňou súvisiacu redukciu platov hráči chápu. "Deje sa to celosvetovo, nie je to iba na Slovensku. Je to pochopiteľný krok od majiteľa klubu. Niektoré kluby končia, iné spravili aj väčšie škrty. Ja to beriem," reagoval na krátenie mzdy Rečičár. Nové podmienky kontraktu akceptoval aj Čupryna: "Vieme, aká je situácia. Nič s tým nevieme urobiť a čo sa týka úpravy zmlúv, tak to rešpektujeme."