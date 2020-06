Hádzanár Prokop prestúpil do maďarského tímu Budakalász Kézilabda

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenský hádzanár Jakub Prokop bude hrať od budúcej sezóny v Maďarsku. Člen kádra mužskej reprezentácie prestúpil z HKM Šaľa do tímu tamojšej najvyššej súťaže Budakalász Kézilabda ZRT. S novým zamestnávateľom sa dohodol na ročnej zmluve.



"Úprimne som veľmi rád, že sa mi podarilo splniť si sen a dostať sa do zahraničia. Maďarská liga je však na veľmi vysokej úrovni, o čom hovoria aj rebríčky EHF, a preto viem, že ma určite nečaká nič jednoduché. Dúfam, že to bude pre mňa dobrý krok pre posun vpred v mojej kariére," uviedol Prokop pre oficiálny portál Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



Prokop bude v družstve, ktorému v nedohranej sezóne maďarskej ligy patrilo predposledné 13. miesto, pôsobiť pod vedením nového kouča Istvána Csoknyaia. Mal by mu patriť post prvej ľavej spojky. "Budakalász mal o mňa záujem približne mesiac. Vedel som, že budú budovať nový tím, ale až do minulého týždňa nemali vyriešenú funkciu trénera. Aj výber kouča bol jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol pre tento klub. Funkcionári z HKM Šaľa tento krok plne rešpektovali, za čo im taktiež ďakujem. Mal som ešte dve ponuky. Z maďarského Ceglédi KKSE a z tímu nováčika nemeckej I. bundesligy Tusem Essen, kam som mal ísť o týždeň na skúšku. Keďže však Budakalász chcel do konca minulého týždňa uzavrieť káder na novú sezónu, v prípade neúspechu na skúške v Nemecku by som s najväčšou pravdepodobnosťou zostal bez zahraničného angažmánu," vysvetlil Prokop, ktorý pred sezónou strávenou v Šali hrával za bratislavský ŠKP.