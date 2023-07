Hádzanár Rábek po jedenástich sezónach skončil v Tatrane Prešov

Prešov 18. júla (TASR) - Oliver Rábek sa po jedenástich sezónach rozlúčil s dresom hádzanárov Tatrana Prešov. So slovenským vicemajstrom sa dohodol na predčasnom ukončení zmluvy, ktorá mala pôvodne platiť až do konca júna 2025.



"Po vzájomnej dohode nebudeme okolnosti a dôvody predčasného ukončenia spolupráce špecifikovať. Oliverovi prajeme veľa šťastia v budúcom klube a jeho ďalšej kariére. Ďakujeme mu za to, čo doteraz pre Tatran odviedol,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Tatrana Marián Magdoško



Tridsaťpäťročný Rábek je odchovanec HC Štart Nové Zámky. Do Prešova prišiel pred sezónou 2012/2013, keď podpísal šesťročnú zmluvu. Tú potom trikrát predĺžil, naposledy v máji minulého roka. Bývalý slovenský reprezentant získal v drese Tatrana deväť majstrovských trofejí a pôsobil aj ako kapitán tímu.



Pozíciu na ľavej spojke plánuje klub po odchode Rábeka vystužiť novým hráčom. "Hľadáme adekvátnu náhradu. Keďže sme stále v rokovaní s hráčom, ktorého by sme radi v Tatrane privítali, nebudeme zatiaľ bližšie špecifikovať podrobnosti. Vo chvíli, keď sa nám podarí uzatvoriť kontrakt, budeme verejnosť o novej posile informovať,“ povedal Magdośko.