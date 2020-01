Hádzaná :Slovensko nebude hostiť ME 2024 žien

Štokholm 25. januára (TASR) - Slovensko nebude dejiskom ME 2024 v hádzanej žien. Spoločná kandidatúra Slovenska, Poľska a Česka neuspela v hlasovaní delegátov na mimoriadnom kongrese Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v Štokholme. Šampionát sa uskutoční v Maďarsku, Rakúsku a Švajčiarsku.



Už v prvom kole hlasovania vypadla kandidatúra Ruska a rozhodovalo sa vo finále o dvoch spoločných projektoch. Maďarsko, Rakúsko a Švajčiarsko dostali 28 hlasov, kandidatúra Slovenska, Poľska a Česka 22 hlasov. Dejiskami ME 20204 žien tak budú od 28. novembra do 15. decembra Budapešť, Debrecín, Innsbruck a Bazilej, záverečné duely o medaily sa budú hrať v Budapešti.



Slovensko v Štokholme zastupovala delegácia na čele s prezidentom Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslavom Holešom. "Sme smutní, to treba povedať. Chceli sme vyhrať, myslím si, že kandidatúru sme mali postavenú veľmi dobre. Skončili sme na druhom mieste, keď sa rozhodlo až v druhom kole a rozdiel bol iba šesť hlasov z päťdesiatich. Škoda, pretože sme chceli na Slovensko priniesť aj ženský šampionát, ale na druhej strane Maďarsko i Rakúsko sú blízko Slovenska a my veríme, že sa na tento šampionát kvalifikujeme," povedal Holeša.



Na Slovensku by sa v prípade úspechu hrali dve základné skupiny v Banskej Bystrici a Šamoríne a štvrťfinálová skupina v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Česko ponúkalo ako dejisko dvoch základných skupín Ostravu, v Poľsku by sa hralo vo Vroclavi (základná skupina), v Katoviciach (základná a štvrťfinálová) a ME by vyvrcholili v Krakove v aréne s kapacitou 15.000 miest.



Projekt Slovenska, Česka a Poľska ponúkal šampionát s krátkymi vzdialenosťami medzi jednotlivými dejiskami, blízke spojenie s fanúšikmi a komunitnú spoluprácu so školami a hádzanárskymi klubmi v jednotlivých mestách. Motto kandidatúry ME 2024 bolo: "Tak blízko!"



Kongres EHF sa uskutočnil v Štokholme počas záverečného víkendu prebiehajúceho európskeho šampionátu mužov.