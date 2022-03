Hádzaná: Slováci nevyužili v odvete dvojgólový náskok a nepostúpili

Belgicko - SLOVENSKO 31:26 (14:11)



Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - T. Urban 5, Slaninka 5, L. Urban 3, Ďuriš 2, Kalafut, Kováčech 3, Briatka 1, Macháč, Mikita, Potisk 1, Péchy 4, Smetánka 1, Hniďák, Birdahič 1. Najviac gólov Belgicka: Robyns 6, Serras, Van Cosen a Glorieux po 5. Rozhodovali: Mata, Lopez (obaja Šp.), vylúčenia: 3:2, 7m hody: 5/5 - 1/2



/prvý zápas: 26:28, Belgicko postúpilo na MS/

Hasselt 19. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v sobotnom odvetnom stretnutí 1. kola play off o postup na MS 2023 na palubovke Belgicka 26:31. Víťaz dvojzápasu mal pôvodne o miestenku súperiť s Ruskom, ktoré však vylúčili z kvalifikácie po vojenskej invázii na Ukrajinu. Slováci nezúročili dvojgólový náskok 28:26 z domáceho prvého stretnutia.Zverencom Petra Kukučku sa nepodarilo nadviazať na úspechy z rokov 2009 a 2011, keď sa slovenská reprezentácia zúčastnila na záverečných turnajoch MS. Pre Belgicko je to historicky prvý postup na šampionát. Ten sa uskutoční v januári vo Švédsku a Poľsku.Slováci sa ujali vedenia v 2. minúte zásluhou Slaninku. O to však prišli pomerne rýchlo, v 5. minúte už prehrávali 1:2 a aj keď sa im ešte podarilo vyrovnať, po desiatich minútach hry bol už z ich pohľadu stav 3:5 po presných zásahoch Van Cosena, Serrasa a Glorieuxa. V polovici prvého polčasu narástol rozdiel na tri góly, zverencom Kukučku sa naďalej nedarilo presadiť sa cez obranu súpera a kvalitne chytajúceho brankára Lettensa. Blysol sa aj slovenský brankár Žernovič, ktorý vychytal takmer polovicu streleckých pokusov, napriek tomu jeho mužstvo odchádzalo do šatne s trojgólovým mankom.Vstup do druhého polčasu slovenským reprezentantom vôbec nevyšiel, už po piatich minútach hry prehrávali o sedem gólov - 11:18. Odpovedať sa podarilo až v 37. minúte Péchymu a za stavu 12:19 minul o minútu neskôr kormidelník Kukučka posledný timeout. Belgičania sa však dostali do tempa a pokračovali vo zvyšovaní náskoku, ktorý sa zhruba desať minút pred uplynutím času vyšplhal na osem gólov napriek výmene na brankárskom poste, na ktorý nastúpil Konečný. Slováci sa nevzdali, no súper si ich držal na dištanc a po prehre 26:31 im nestačil ani dvojgólový náskok z topoľčianskeho duelu.