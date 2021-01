Slovenskí hádzanári po karanténe pokračujú v príprave v Bratislave

Nominácia hádzanárov SR na sústredenie a prípravné duely proti Maďarsku "21":

brankári: Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (Grundfos Tatabánya/Maď.), Igor Čupryna (Tatran Prešov)



pivot: Šimon Macháč (SBS-Eger/Maď.)



krídla: Lukáš Péchy (TuS Ferndorf/Nem.), Ljubomyr Ivanicja, Martin Briatka (obaja MŠK Považská Bystrica), Daniel Polák (HKM Šaľa), Tomáš Ševčík (HC Sporta Hlohovec)



spojky: Lukáš Urban (C’Chartres Métropole Handball/Fr.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Jakub Prokop (Budakalász Kézilabda ZRT/Maď.), Otto Kancel (Orosházi FKSE-LINAMAR/Maď.), Marek Korbel (bez angažmánu), Tomáš Rečičár (Tatran Prešov), Anur Burnazovič (MŠK Považská Bystrica), Patrik Hruščák (Košice Crows)



Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti v hádzanej sa po desaťdňovej nútenej prestávke opäť zišli na sústredení v Bratislave. Prípravu museli prerušiť hneď v úvode nového roka pre viacero pozitívnych prípadov na koronavírus v tíme. Zamierili do karantény a prišli tak o plánované dvojzápasy s Maďarskom a Rumunskom.Kouč Peter Kukučka bude mať k dispozícii 18-členný káder. Sústredenie potrvá do 22. januára a jeho súčasťou budú aj dva prípravné zápasy s maďarským výberom do 21 rokov. "povedal pre portál slovakhandball.sk kouč Kukučka.Slovenskí reprezentanti ešte pred opätovným zrazom podstúpili testovanie na Covid-19. "" potvrdil Kukučka, ktorému z realizačného tímu chýba pre klubové povinnosti vo Frýdku-Mísku Daniel Valo a pre koronavírus Miloš Putera. Pre pozitívne testy abentujú aj Tomáš Urban, Martin Slaninka či Derviš Birdahič, brankár Teodor Paul je po operácii malíčka. Začiatkom budúceho týždňa sa pridá ďalší z asistentov Radoslav Antl." vysvetlil slovenský kormidelník.Pôvodne mali Slováci na prípravu cestovať do Győru, ale v uplynulých dňoch sa situácia zmenila a umožňuje im zotrvať na Slovensku. Trénovať budú v Bratislave v novej športovej hale Domu športu. "" dodal Kukučka pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu hádzanej (SZH).