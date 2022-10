Hádzaná: Slováci prehrali so Srbskom 21:27 a na konte nemajú ani bod

druhá fáza kvalifikácie ME 2024



2. skupina:



SLOVENSKO - Srbsko 21:27 (12:16)



Zostava SR: Žernovič, Konečný - Potisk, Mikita, Hlinka, Macháč, Hniďák, Dévai, Prokop, Ďuriš, Straňovský, Kucsera, Hlipala, Pechy, Moravčík, Smetanka.



ďalší výsledok 2. skupiny:



Fínsko - Nórsko 22:25 (14:19)



tabuľka:



1. Nórsko 2 2 0 0 73:48 4



2. Srbsko 2 2 0 0 61:45 4



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 47:65 0



4. Fínsko 2 0 0 2 46:69 0

Prešov 16. októbra (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo svojom druhom zápase v 2. skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2024 v Prešove so Srbskom 21:27. Slováci sú po dvoch dueloch bez bodu, najbližšie nastúpia v marci 2023 proti Fínsku.Favorizovaní hostia si od úvodu vytvorili náskok. Domáci síce viackrát znížili na rozdiel troch gólov, ale Srbi koncentrovaným výkonom nedovolili drámu a v druhom polčase navýšili gólový rozdiel.Fíni v ďalšom dueli skupiny prehrali s Nórskom 22:25. Postup na európsky šampionát do Nemecka si vybojujú priamo prvé dva tímy a štyri najlepšie družstvá z tretích miest jednotlivých skupín.Srbi mali lepší vstup do zápasu, keď viedli 2:0 aj 5:2. Slováci sa spočiatku trápili v koncovke, nepremenili viacero šancí a hostia postupne zvýšili svoj náskok na śtyri góly v polčasovej prestávke. Domácich hnalo vpred aj búrlivé publikum, ktoré na začiatku druhého polčasu potešil Potisk, ktorý gólom zníži na 13:16. Dve neúspešné ofenzívne akcie však domácich stáli dva inkasované góly, po ktorých súper odskočil na 13:18. Potisk ďalšími dvomi presnými zásahmi zareagoval na gólový odskok Srbov (15:18), no tí následne využili slabší úsek hry domácich, ktorým štyrmi gólmi po sebe vzali nádej na úspech (15:22). Slováci napokon ešte znížili manko na 6 gólov, keď Péchy uzavrel skóre.