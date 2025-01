Slováci prehrali v Castellóne so Španielmi 30:34

turnaj Torneo Internacional de Espaňa 2025



A-skupina:



SLOVENSKO - Španielsko 30:34 (13:14)







tabuľka:



1. Španielsko 2 2 0 0 66:48 4



2. Argentína 2 1 0 1 48:58 2



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 56:64 0







B-skupina:



Rumunsko - Egypt 30:33 (14:21)







tabuľka:



1. Nórsko 2 2 0 0 70:55 4



2. Egypt 2 1 0 1 62:63 2



3. Rumunsko 2 0 0 2 56:70 0







sobota 11. januára



o 5. miesto:



17.00 Slovensko - Rumunsko



o 3. miesto:



19.00 Argentína - Egypt



finále:



21.00 Španielsko - Nórsko

Castellón 10. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na medzinárodnom turnaji v španielskom meste Castellón. V piatkovom zápase A-skupiny podľahli domácemu výberu 30:34. Na podujatí tak budú hrať v sobotu o 17.00 h o konečné 5. miesto proti Rumunsku.Slováci, ktorí vo štvrtkovom prvom dueli prehrali s Argentínou 26:30, dokázali hrať s bronzovými medailistami z OH 2024 v Paríži vyrovnanú partiu. V závere prvého dejstva prebral taktovku účastník blížiacich sa MS a vybudoval si dvojgólový náskok. Zverenci trénera Fernanda Guricha išli do kabín za stavu 13:14. Po zmene strán sa Slováci opäť dostali do tempa, desať minút pred koncom prehrávali iba o gól. Záver stretnutia si napokon domáci tím postrážil a zvíťazil 34:30.Španieli sa vo finále stretnú s víťazom B-skupiny z Nórska.