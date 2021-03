Hádzanári Slovenska v domácom dueli Euro Cupu so Španielskom prehrali

predohrávka 6. kola Euro Cupu 2022 hádzanárov:



Slovensko - Španielsko 18:30 (8:16)



zostava a góly SR: Konečný, Čupryna - J. Briatka, Rábek 2, L. Urban 3, Slaninka 2, Hruščák 3, Ivanicja, Rečičár 4, M. Briatka 1/1, Mikita 1, Rešovský, Macháč 2, Bogár, Kucsera, Rakús. Najviac gólov Španielska: Sole 9/2, A. Dujšebajev 5, Balaguer 4/1. Rozhodovali: D. Lončar a Z. Lončar (obaja Chorv.), vylúčenia: 3:1, 7m hody: 5/2 - 4/4, bez divákov

Tabuľka Euro Cupu:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 62:55 4



2. Španielsko 3 1 0 2 87:81 2



3. Maďarsko 2 1 0 1 59:60 2



4. SLOVENSKO 1 0 0 1 18:30 0



Ďalši program hádzanárov SR v rámci Euro Cupu 2022:



piatok 12. marca o 19.00 h (Bratislava): Slovensko – Maďarsko



nedeľa 14. marca o 15.00 h (Győr): Maďarsko – Slovensko

Bratislava 10. marca (TASR) - Hádzanári Slovenska prehrali v stredu vo svojom úvodnom vystúpení v Euro Cupe so Španielskom jednoznačne 18:30. Úradujúci majstri Európy si v predohrávke 6. kola na ZŠ O. Nepelu v Bratislave vypracovali rozhodujúci náskok už v prvom polčase, po ktorom viedli o osem gólov.Najlepší strelec slovenského tímu bol Tomáš Rečičár, autor štyroch presných zásahov. V drese Španielov zažiaril deviatimi gólmi krídelník Ferran Sole, všetky dal už v úvodnom dejstve. Zverencov trénera Petra Kukučku čakajú v tomto týždni ešte dva súboje proti Maďarsku - v piatok duel 3. kola o 19.00 h v Bratislava a v nedeľu stretnutie 4. kola o 15.00 h v Győri.Euro Cup hrajú paralelne s kvalifikáciou ME 2022 už istí účastníci budúcoročného šampionátu, Slovensko a Maďarsko ako jeho organizátori a Španielsko a Chorvátsko ako finalisti predchádzajúcich ME. Španieli si po dvoch prehrách pripísali do tabuľky prvé víťazstvo.Slovákom trvalo viac ako šesť minút, kým zásluhou Lukáša Urbana prvýkrát prekonali obranu jasného favorita. Španieli v tom momente viedli o dva góly a spoliehali sa na pozorného Corralesa v bránke i strelecky disponovaných Soleho a Alexa Dujšebajeva. Hostia prvú desaťminútovku vyhrali iba o gól 4:3, potom však čoraz viac na palubovke dominovali. Po štvrťhodine hry odskočili na 8:4 a takýto náskok si udržiavali až do 25. minúty. V záverečnej päťminútovke prvého polčasu potom bez odpovede pridali ďalšie štyri zásahy a do kabín išli s presvedčivým osemgólovým vedením. Sole zaznamenal v úvodnom dejstve deväť zo 16 gólov svojho tímu. Španieli mali aj po zmene strán herne navrch, v 40. minúte po brejku Balaguera viedli prvýkrát o desať gólov - 22:12. Domáci mali od 47. minúty opäť dlhú sedemminútovú šnúru bez gólu a trápili sa aj pri sedmičkách, keď zo piatich premenili v zápase iba dve. Napokon utŕžili jasnú prehru o 12 gólov.Hlas po zápase /zdroj: RTVS/:, tréner SR: "