Hádzaná: Slováci prehrali v prípravnom dueli s domácim Rakúskom 27:32

Prípravný zápas v Stockerau:



Rakúsko - Slovensko 32:27 (19:13)



Najviac gólov Rakúska: Posch, Santos a Hermann po 5.

Góly SR: Rábek a Slaninka po 4, Potisk, Prokop, T. Urban, Briatka a Straňovský po 3, Mišových 2, Ďuriš a Kovačech po 1



Stockerau 4. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v sobotňajšom prípravnom dueli v Stockerau s domácim Rakúskom 27:32. Pre zverencov Petra Kukučku bol zápas súčasťou prípravy na budúcotýždňový turnaj prvej fázy kvalifikácie MS 2021 v Luxembursku.Zápas na pôde spoluorganizátora blížiacich sa ME sa hral. Domáci si v ňom rozhodujúci náskok vypracovali už v prvom polčase, po ktorom viedli o šesť gólov. Druhé dejstvo bolo vyrovnanejšie a hostia ho o gól vyhrali.Ešte pred odchodom do Luxemburska absolvujú Slováci 6. a 7. januára dva prípravné súboje so Saudskou Arábiou vo Wiener Neustadte. V Luxembursku ich potom na turnaji 1. kvalifikačnej skupiny (10. až 12. januára) čakajú okrem domácich aj tímy Litvy a Faerských ostrovov.Peter Kukučka, tréner SR: