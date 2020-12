Slovenskí hádzanári prehrali v prípravnom dueli s Českom

Slovenská reprezentácia pred prípravným zápasom v hádzanej mužov Slovensko - Česko, 29. decembra 2020 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prípravný medzištátny zápas v Trenčíne:

Slovensko - Česko 21:28 (9:9)



Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Briatka 1/1, L. Urban 2, Hruščák 8/1, Tschur 1, Slaninka 5, Prokop, Mišových, Mikita 1, Rešovský 1, Korbel 1, Polák 1. Najviac gólov ČR: J. Patzel 5, Klíma 4, Solák 4/2



Rozhodovali: Rudinský, Baďura (obaja SR), vylúčenia: 4:3, ČK: 60. Mikita, 7m hody: 3/2 - 5/2, bez divákov

Reprezentačný tréner Slovenska Peter Kukučka sa prihovára k hráčom v prípravnom zápase v hádzanej mužov Slovensko - Česko, 29. decembra 2020 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Slovák Tomáš Tschur (vpravo) v súboji s Čechom Dominikom Solákom (uprostred), vľavo sa pozerá Slovák Lukáš Urban v prípravnom zápase v hádzanej mužov Slovensko - Česko, 29. decembra 2020 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Hlas po zápase:

Peter Kukučka, tréner SR: "Prvý polčas bol vyrovnaný, fungovala nám veľmi dobre obrana a podržal nás aj brankár Žernovič. Viedli sme už o štyri góly, škoda, že chlapci potom trochu stratili hlavu a súper skóre otočil. Kým sme vládali, dokázali sme plniť stanovené úlohy. Boli sme ale iba trinásti a v druhom polčase nám už dochádzala para, z čoho pramenili chyby. Česi vyhrali zaslúžene, ja som však s výnimkou dvadsiatich minút s našim výkonom spokojný."

Trenčín 29. decembra (TASR) - Hádzanári Slovenska prehrali v utorňajšom prípravnom zápase v Trenčíne s Českom 21:28. Hostia rozhodli o svojom triumfe v druhom polčase. Nezabránil tomu ani výborný výkon slovenského brankára Mariána Žernoviča, najlepší strelec domácich bol Patrik Hruščák s ôsmimi gólmi.Tím trénera Petra Kukučku sa zíde na ďalšom sústredení v rámci prípravy na domáce ME 2022 už 2. januára, nasledovať budú dva medzištátne duely v Györi s Maďarskom (7. a 8. 1.). V treťom bloku prípravy od 11. januára odohrajú Slováci stretnutia s Rumunskom v Šali (15. a 16. 1.) a na záver štvrtého bloku dvojzápas s maďarským výberom do 21 rokov (20. a 21. 1.).Slovenský brankár Žernovič si hneď v úvode tradičného derby zápasu pripísal dva dôležité zákroky, ale otváraciemu gólu z ruky Klímu v 3. minúte už nezabránil. Slaninka z postu pivota vzápätí vyrovnal a Mikita dostal domácich v 6. minúte prvýkrát do vedenia. O šesť minút neskôr to bolo po zásahu Slaninku už 5:3. Súperovi nedovolil gólovo sa priblížiť skvelý Žernovič, ktorý zlikvidoval aj dve sedmičky a aj vďaka nemu viedli Slováci 8:4 v 18. minúte. Záver prvej časti ale úplne ovládli Česi a po päťgólovej šnúre otočili skóre na svoju stranu. Polčas sa skončil nerozhodne (9:9), po zmene strán odskočili hostia po dvoch zásahoch Jonáša Patzela v 41. minúte na 16:13. Česi postupne zvyšovali náskok, desať minút pred koncom viedli už 21:15 a napokon triumfovali sedemgólovým rozdielom.