Hádzaná: Slovákov mrzelo, že v Nórsku prehrali o 12 gólov

Prešov 14. októbra (TASR) - Hádzanári Slovenska po neúspešnom vstupe do bojov o európsky šampionát 2024 v Nemecku neskrývali sklamanie. Mrzelo ich, že v Larviku prehrali s favorizovaným Nórskom až 12-gólovým rozdielom. V hre bol oveľa prijateľnejší výsledok, ktorý mohol byť povzbudením pred ďalšími stretnutiami.



"Pre nás je to krutý výsledok. Najmä v druhom polčase sme proti náročnému protivníkovi hrali to, čo sme si povedali. Útočili sme široko medzi 1 – 2 a snažili sa doťahovať na súpera. Nóri boli lepší. My máme dlhú cestu pred sebou a ešte máme čo robiť na zlepšení nášho výkonu,“ poznamenal pre stránku slovakhandball.sk najskúsenejší člen súčasného kádra Martin Straňovský.



Za najlepšieho hráča slovenského tímu vyhlásili Martina Potiska, ktorého tiež mrzelo, že Slováci nevyťažili z duelu viac. "Keď sme sa dotiahli na sedemgólový rozdiel, prišli naše zbytočné zaváhania, aké Nóri dokážu využiť a strelili nám pár ľahkých gólov,“ poznamenal Potisk, ktorý priblížil, s akými zámermi išli do konfrontácie s favoritom nielen stretnutia, ale aj 2. kvalifikačnej skupiny: „Pred zápasom sme si povedali, že Nóri síce majú svoju kvalitu a individuálnu silu, ale chceme čo najviac bojovať a vydať zo seba všetko, aby si každý mohol povedať, že sme síce prehrali s lepším tímom, ale dali sme do toho toľko, koľko sa len dalo.“



Pavla Polakoviča, asistenta hlavného kouča Fernanda Guricha, potešili najmä fázy, keď slovenské družstvo dokázalo hrať organizovane v obrane i v útoku. „V obrane sme boli agresívni, hráčov súpera sme napádali ´vonku´, Nóri mali potom problém s rozohrávkou, ako aj presadiť sa. Získavali sme z toho lopty. V útoku sme hrali trpezlivo, vedeli sme ich dostať do pohybu a nachádzať diery medzi veľkými a silnými Nórmi. To bol kľúč na prekonanie ich obrany,“ konštatoval Polakovič, ale nezakrýval si oči ani pred slabšími chvíľami mužstva SR: „Vyskytli sa aj pasáže, keď sme naivne ustupovali pred nimi, čo bola veľká chyba. V útoku sme rýchlo zakončovali už po niekoľkých prihrávkach. To nás môže mrzieť. Musíme si to ešte pozrieť a zanalyzovať. Zatiaľ sme však mali málo tréningov, aby sme sa na to poriadne pripravili. Žiaľ, viac času nebolo. Musíme sa otriasť a už sa pripravovať na Srbov.“ Slováci sa po návrate zo severu Európy budú chystať v Prešove, kde v nedeľu 16. októbra od 18.00 h privítajú srbský tím.