Slovenské hádzanárky sa na MS predstavia bez Pastorkovej

Nominácia hádzanárok SR na sústredenie v Púchove pred MS v Španielsku



Brankárky: Adriana Medveďová (MGA Fivers Viedeň/Rak.), Alexandra Ivanicjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Viktória Oguntoyová (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)



Pivotky: Nikoleta Trúnková, Valéria Dulinová (obe MŠK Iuventa Michalovce)



Krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)



Spojky: Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim Handball/Fr.), Simona Szarková (Siófok KC/Maď.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Marianna Rebičová, Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová (všetky MŠK Iuventa Michalovce), Anette Emma Hudáková, Boglárka Bíziková, Erika Rajnohová, Natália Némethová (všetky HC DAC Dunajská Streda)

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenská hádzanárka Kristína Pastorková nebude štartovať v reprezentačnom drese na decembrových MS v Španielsku. Dunajskostredská pivotka sa nestihla dať zdravotne do poriadku a nefiguruje v 20-člennej nominácii na záverečnú prípravu pred šampionátom. Informoval o tom Slovenský zväz hádzanej (SZH) na oficiálnej stránke.Pôvodne mal hlavný kouč SR Pavol Streicher zúžiť širší 25-členný menoslov na 18 hráčok, ale zdravotný stav viacerých hráčok, vracajúcich sa po zraneniach alebo snažiacich sa z nich dostať, ho prinútil pozvať do Púchova na trojdňovú prípravu o dve hráčky viac. "" vysvetlil Streicher pre portál slovakhandball.sk.Kouč po stredajšom tréningu oznámi zloženie 18-členného kádra, ktorý odcestuje vo štvrtok do Španielska najskôr na medzinárodný turnaj štyroch krajín (Španielsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko) v Madride (26. až 28. novembra) a potom na svetový šampionát (1. až 19. decembra), ktorého základnú E-skupinu s výbermi Nemecka, Maďarska a Česka absolvujú Slovenky v Llírii.Nádej na štart na šampionáte zatiaľ majú Viktória Oguntoyová, Erika Rajnohová i Natália Némethová, ktoré už v drese HC DAC Dunajská Streda zasiahli aj do zápasového diania, rovnako aj Simona Szarková (Siófok), zotavujúca sa z atroskopického zákroku kolena. V pozícii náhradníčok zostali zo širšieho kádra mladé Monika Pénzesová, Lenka Ratvajská, Petra Škoricová a Alena Dvorščáková. Slovenky sa zídu v pondelok 22. novembra v púchovskom Alexandra šport hoteli.