Slovenské hádzanárky nastúpia proti Nemecku, Ukrajine a Izraelu

Žreb kvalifikácie ME 2024 hádzanárok:



1. skupina: Chorvátsko, Rumunsko, Grécko, Bosna a Hercegovina



2. skupina: Nemecko, SLOVENSKO, Ukrajina, Izrael



3. skupina: Holandsko, Česko, Portugalsko, Fínsko



4. skupina: Francúzsko, Slovinsko, Taliansko, Lotyšsko



5. skupina: Španielsko, Severné Macedónsko, Litva, Azerbajdžan



6. skupina: Čierna Hora, Srbsko, Turecko, Bulharsko



7. skupina: Švédsko, Island, Faerské ostrovy, Luxembursko



8. skupina: Dánsko, Poľsko, Kosovo



Zürich 20. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa v kvalifikácii ME 2024 stretnú v 2. skupine s Nemeckom, Ukrajinou a Izraelom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Zürichu, pred ktorým ich zaradili do druhého výkonnostného koša. Kvalifikačné boje odštartujú v októbri tohto roka, európsky šampionát je na programe na prelome novembra a decembra 2024 v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku.Slovenky minulý týždeň neuspeli v baráži o tohtoročné MS, keď favorizovanému Chorvátsku podľahli v oboch stretnutiach. V boji o ME budú mať po rozšírení účastníkov záverečného turnaja zo 16 na 24 výraznejšiu šancu, keďže postup si zabezpečia prví dvaja z každej skupiny a navyše aj štyri najlepšie tímy z tretích priečok. Na ME naposledy štartovali v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku.Žreb rozdelil 31 tímov do siedmich štvorčlenných a jednej trojčlennej kvalifikačnej skupiny. Slovenky sa s istotou nemohli stretnúť so sedmičkou tímov z rovnakého druhého koša, ktorými boli Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Severné Macedónsko a Island. Z výkonnostne najsilnejšieho koša dostali Nemky, ktoré obsadili na vlaňajších ME siedmu priečku a rovnaká pozícia im patrila aj na MS 2021. Kvalifikácia sa bude hrať okrem októbra 2023 aj vo februári/marci 2024 a v apríli 2024. Družstvá sa stretnú systémom každý s každým doma a vonku.“ uviedol španielsky kouč slovenskej reprezentácie Jorge Dueňas pre portál slovakhandball.sk.Viceprezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Ernö Kelecsényi zhodnotil: "Nemecko si na MS 2021 v základnej skupine poradilo so Slovenskom 36:22. S tímami Ukrajiny a Izraela sa Slovenky stretli v I. fáze kvalifikácie o postup na svetový šampionát v Španielsku 2021. Na turnaji v Luxemburgu vyhrali nad Ukrajinkami 31:28 a nad Izraelčankami 37:19. Vlani na jeseň v prípravnom dvojzápase zverenky Dueňasa najskôr podľahli ukrajinským hráčkam v Michalovciach 29:30 a vo Vranove nad Topľou si v odvete s nimi poradili 32:24.Dejiskami ME 2024 budú Bazilej, Debrecín, Innsbruck a Viedeň. Vo viedenskej Stadthalle s kapacitou 10.000 divákov šampionát vyvrcholí zápasmi o medaily.