Hádzaná: Slovenky vstúpili do šampionátu prehrou s Maďarskom

E-skupina (Llíria):



Maďarsko - Slovensko 35:29 (16:16)



Najviac gólov Maďarska: Klujberová 7/2, Hafrová 7, Vámosová 5. Zostava a góly SR: Oguntoyová, Medveďová - Pócsiková, Lanczová 6, Rebičová 2, Trúnková 7, B. Bíziková, Bujnochová 2, R. Bíziková 8/4, Bajčiová 3, Holejová 1, Szarková, Popovcová, Hudáková, Némethová, Štefániková. Rozhodovali: Christiansenová, Hansenová (obe Dán.), vylúčenia: 2:3, 7m hody: 2/2 - 4/4

ďalší zápas E-skupiny:



Nemecko - Česko 31:21 (17:10)



Najviac gólov: Grijseelsová a Maidhofová po 4 - Zachová, Jeřábková a Malá po 4





tabuľka:

1. Nemecko 1 1 0 0 31:21 2



2. Maďarsko 1 1 0 0 35:29 2



3. SLOVENSKO 1 0 0 1 29:35 0



4. Česko 1 0 0 1 21:31 0







ďalší program E-skupiny:



sobota 4. decembra:

18.00 h Slovensko – Nemecko



20.30 h Maďarsko – Česko





pondelok 6. decembra:

18.00 h Česko – Slovensko



20.30 h Nemecko – Maďarsko

Llíria 2. decembra (TASR) - Slovenským hádzanárkam nevyšiel vstup do bojov na svetovom šampionáte v Španielsku. Vo svojom prvom dueli v E-skupine držali krok s favorizovaným Maďarskom iba v prvom polčase a napokon prehrali o šesť gólov 29:35.Slovenky mali v prvom polčase až 80-percentnú úspešnosť streľby a so súperom hrali vyrovnanú partiu. Druhé dejstvo už vyznelo pre Maďarky, ktoré si podľa očakávania pripísali do tabuľky prvé dva body. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Réka Bíziková s ôsmimi presnými zásahmi, Nikoleta Trúnková pridala sedem a Barbora Lanczová šesť.V druhom štvrtkovom dueli E-skupiny si Nemecko poradilo s Českom hladko 31:21. Nemky budú v sobotu o 18.00 h druhým súperom slovenského tímu, zverenky trénera Pavla Streichera sa potom v pondelok stretnú s Českom. Prvé tri tímy zo skupiny postúpia do hlavnej fázy šampionátu, štvrtý ešte bude hrať o konečné umiestnenie v tzv. Prezidentskom pohári.Slovenky držali s vysokým favoritom krok celý prvý polčas. Na prvé štyri góly súperiek odpovedali zakaždým vyrovnaním a v 5. minúte sa prvýkrát ujali vedenia, keď Trúnková upravila z pozície pivota na 5:4. Hralo sa vo vysokom tempe a ofenzíva na oboch stranách prevýšila hru v obrane, takže góly rýchlo pribúdali. Maďarky sa v 9. minúte dostali prvýkrát do dvojgólového náskoku (8:6), ale opäť Trúnková o dve minúty neskôr vyrovnala na 8:8 a na konte mala už štyri góly zo štyroch pokusov. Slovenky opäť viedli v 16. minúte, keď sa presadila Rebičová zásahom na 10:9. Proti maďarskej obrane sa streľba darila aj Lanczovej a Réke Bízikovej a ich tím mal po dvoch "delovkách" Bujnochovej v 25. minúte tesný náskok 14:13. Do kabín odchádzali tímy za nerozhodného stavu 16:16.Na začiatku druhého polčasu išla slovenská ekipa do tesného náskoku po zásahu Réky Bízikovej a neskôr aj Lanczovej, ale Maďarky zlepšili obranu, prechod do ofenzívy i efektivitu a štyrmi presnými zásahmi za sebou otočili v 36. minúte na 21:18 zo svojho pohľadu. Prvýkrát v zápase tak viedli o viac ako dva góly a tréner Streicher si musel zobrať oddychový čas. Ani to a ani nasadenie Medveďovej do bránky namiesto Oguntoyovej nezastavilo súperky v rozlete, v 37. minúte Lukácsová z rýchleho protiútoku upravila už na rozdiel piatich gólov (23:18). Rebičová a Lanczová potom síce znížili na 20:23, ale rozbehnuté Maďarky dostávali zápas pod kontrolu. Slovenky znervózneli a po inkasovanom góle od Klujberovej prehrávali v 42. minúte o šesť gólov 20:26. Sedmička Réky Bízikovej znamenala štvrťhodinu pred koncom skresanie manka na 23:26, ale bližšie k súperovi sa už slovenský tím nepriblížil. Maďarky si náskok bez problémov ustrážili a vykročili za postupom zo skupiny.