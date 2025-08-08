< sekcia Šport
Hádzaná: Slovenské kadetky sa prebojovali do finále ME
Zverenky trénera Pavla Streichera síce s domácimi v úvode prehrávali 1:3, ale kompaktnou hrou dokázali skóre otočiť na 13:8 vo svoj prospech.
Podgorica 8. augusta (TASR)
Podgorica 8. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky postúpili do finále ME hráčok do 17 rokov v čiernohorskej Podgorici. V piatkovom semifinále zdolali domáce rovesníčky z Čiernej Hory 29:27. V súboji o zlato sa v nedeľu o 19.30 h stretnú s úspešnejším z druhého semifinále medzi Španielskom a Chorvátskom.
Zverenky trénera Pavla Streichera síce s domácimi v úvode prehrávali 1:3, ale kompaktnou hrou dokázali skóre otočiť na 13:8 vo svoj prospech. Čiernohorky do polčasu manko skresali na rozdiel dvoch gólov (14:16). Po zmene strán domáci tím dokázal stav vyrovnať a v 39. minúte sa po dlhom čase dostal do vedenia - 19:18. Štvrťhodinu pred koncom však Slovenky opäť viedli 22:20 a potom získali rozhodujúci náskok - 27:21 v 53. minúte. Ten si už v závere postrážili, hoci súper skóre doťahoval. Mladé Slovenky tak dosiahli historický úspech a premiérovo si zahrajú vo finále európskeho šampionátu. Strelecky sa na slovenskej strane zaskvela Mária Bartková, autorka 11 gólov.
Už postupom do štvrťfinále si slovenské reprezentantky zároveň zaistili miestenku na budúcoročné MS hráčok do 18 rokov.
ME do 17 rokov - semifinále:
Čierna Hora - Slovensko 27:29 (14:16)
Najviac gólov ČH: Kneževičová 13, Jovanovičová 5. Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová, Kubičinová – Bartková 11, Gogová 4, Komlósová 4, Karkušová 4, Bölcskeiová 2, Valientová 2, Gogolová 1, Benedigová 1, Špendlová, Görögová, Bolfová, Sekáčová, Šubjaková, Csehová
Hlasy po zápase /zdroj: SZH/:
Pavol Streicher, tréner SR 17: „Sme vo finále, čo k tomu dodať. Dostala nás tam maximálna bojovnosť a zomknutosť nášho tímu. Sme veľmi hrdí na tento tím a urobíme všetko pre to, aby toto víťazstvo nebolo posledné na týchto majstrovstvách Európy.“
Mária Bartková, autorka 11 gólov SR 17: „Je to neuveriteľný pocit postúpiť do finále na takomto obrovskom podujatí. Veľmi si to vážim a som pyšná na celý náš tím, kam sme to až dotiahli. Je úžasné, že sme domáce poslali hrať o tretie miesto a verím, že my to v nedeľu vyhráme a donesieme domov zlato.“
