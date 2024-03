Iuventa zdolala DAC 27:23 a obhájila triumf v Slovenskom pohári

finále Slovenského pohára v Trnave:



MŠK Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda 27:23 (15:8)



Najviac gólov: Radovičová 7/5, Kompaniecová 5, Wolingerová a Klučková po 4 - Iličová 5, Rajnohová 4, Desortová a Sáriová po 3. Rozhodovali: Haščíková, Kellnerová, vylúčenia: 6:4, ČK: 47. Krivokapičová (Iuventa), 7?m hody: 8/6 - 2/2



Hlasy po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/



Peter Kostka, tréner Iuventy Michalovce: "Po jasnom náskoku z prvého dejstva sme si to zdramatizovali, keď sme nedokázali ubrániť protismernú kľučku. Nevedeli sme sa už dostať do tempa. Mali sme však dostatočný náskok a vďaka dostatku skúseností sme si víťazstvo postrážili. Som za to rád a zároveň som hrdý na naše družstvo."



Silvia Priklerová, asistentka trénera Dunajskej Stredy: "Dá sa povedať, že toto finále sme si prehrali už v prvom polčase. Takto sa nehrá zápas o pohárovú trofej, z našej strany to bol v prvom dejstve odovzdaný výkon. Hrali sme veľmi odovzdane, ako keby sme ani neboli na palubovke. Po zmene strán sme chceli výsledok skorigovať. Náš výkon sme v druhom polčase vystupňovali. Zlepšili sme sa, ale vzhľadom na výrazný rozdiel to už nestačilo na obrat."







Prehľad doterajších víťazov SP v hádzanej žien:



1971 Inter Bratislava



1972 Plastika Nitra



1973 Odeva Hlohovec



1974 Štart Bratislava



1975 Inter Bratislava



1976 Odeva Hlohovec



1977 Inter Bratislava



1978 Družstevník Topoľníky



1979 Iskra Partizánske



1980 Štart Bratislava



1981 Štart Bratislava



1982 Štart Bratislava



1983 Štart Bratislava



1992 Slovan Duslo Šaľa



1993 Co-Impex Topoľníky



1994 Co-Impex Topoľníky



1995 Jaspol Partizánske



1996 Slovan Duslo Šaľa



1997 Plastika Nitra



1998 Slovan Duslo Šaľa



1999 Slávia Partizánske



2000 Slovan Duslo Šaľa



2001 Slovan Duslo Šaľa



2002 Slovan Duslo Šaľa



2003 ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce



2003/2004 Slovan Duslo Šaľa



2004/2005 Slovan Duslo Šaľa



2005/2006 Slovan Duslo Šaľa



2006/2007 Slovan Duslo Šaľa



2007/2008 Iuventa Michalovce



2008/2009 ŠKP Bratislava



2009/2010 Slovan Duslo Šaľa



2010/2011 Iuventa Michalovce



2011/2012 HK Danlog Partizánske



2012/2013 Iuventa Michalovce



2013/2014 Iuventa Michalovce



2014/2015 Iuventa Michalovce



2015/2016 Iuventa Michalovce



2016/2017 Iuventa Michalovce



2017/2018 Iuventa Michalovce



2018/2019 Iuventa Michalovce



2019/2020 Iuventa Michalovce



2020/2021 nehralo sa, ročník zrušili pre pandémiu koronavírusu



2021/2022 MŠK Iuventa Michalovce



2022/2023 MŠK Iuventa Michalovce



2023/2024 MŠK Iuventa Michalovce



Trnava 24. marca (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce obhájili prvenstvo v Slovenskom pohári. V nedeľnom finále v Trnave zdolali HC DAC Dunajská Streda 27:23 a na konte majú rekordných 14 trofejí v tejto súťaži. Hráčky DAC nezískali domáci pohár zatiaľ ani raz.Iuventa triumfovala v Slovenskom pohári zakaždým od roku 2013, v sezóne 2020/2021 sa nehralo pre pandémiu koronavírusu. Michalovce tak majú v historickej tabuľke víťazov SP o tri trofeje viac ako Duslo Šaľa. Zverenky trénera Petra Kostku sa už v tejto sezóne stali v predstihu šampiónkami nadnárodnej MOL ligy. Dunajskostredčanky boli v pohárovom finále doteraz trikrát, vo všetkých prípadoch podľahli Iuvente.Víťaz SP získal právo štartovať v Európskej lige 2024/2025. V prípade, že zároveň sa stane slovenským majstrom, tak toto právo prejde na zdolaného finalistu. Účastníci finále si okrem pohára odniesli aj finančné odmeny - pre víťaza 1200 a pre neúspešného finalistu 700 eur, pripomenul portál slovakhandball.sk.